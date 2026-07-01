◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4-3 巨人(30日、青森・弘前)

首位陥落の巨人・橋上秀樹監督代行が、この日失点した大勢投手に言及しました。

この日は2点リードの8回に登板した大勢投手が暴投と味方のフィルダースチョイスで2失点。同点の9回にはマルティネス投手が自らのエラーで走者を出すと、最後はこちらも味方のフィルダースチョイスで決勝点を奪われました。

「勝ちパターンでしたけどうちの戦い方らしからぬ、序盤からミスが出てしまっていた」と、この試合で計4エラーだった守備陣について語った橋上監督代行。「やっぱり接戦になればなるほど、ミスしたところからなかなか勝ちきれなくなってくる典型的なゲームになってしまった」と敗因を述べました。

大勢投手はこれで3試合連続失点に。「明らかに球威が落ちている感じがしますし、空振りがなかなか取れない。今日はしっかり捉えられた当たりはなかったですが、それでも普段なら(打者が)空振りしているところが前に飛んでいるようであれば、彼本来のピッチングではない気がする」と語ります。

8回からの配置転換を報道陣に問われるも「そこまで大きくは考えていません」と否定。「不運な当たりも多かったから、そこまで極端な話は考えていない」と、引き続きセットアッパーとしての役割を任せる意向を示しました。

ヤクルトとの首位攻防戦初戦に敗れてチームは3位後退。「連敗しないようにもう1回引き締めなおして、切り替えて臨みたいと思います」と、盛岡での第2戦へ意気込みを見せました。