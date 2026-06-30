女優の北川景子（39）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、長女のための手作りのポシェットを披露した。

ハンドメイド好きで知られる北川は、「舟型ポーチのポシェットを作ってみました」とし、手芸雑誌「COTTON TIME」の連載で「Baby&Kids Handmadeさんに頂いた、オリジナルのリバティ生地を使ってみました」と説明。

ネットの動画を参考にしながら、制作時間は3時間と明かし「かわいくできました 娘のリクエストでリボンをつけました」とつづった。また、「ショルダーはまた百円均一で買ってこよう」と、100円ショップの品を活用していることも明かしている。

この投稿を見た人からは「素敵なポシェット」「既製品みたい！凄すぎます！」「見事なポシェットを作りましたね！」「内側にポケットあるの最高！」「とても可愛いです！」「3時間でこんなに可愛い素敵なポシェットを作るて凄いです」「今回もプロ顔負けのできあがり」などの声が寄せられていた。

北川は16年にミュージシャンでタレントのDAIGOと結婚。20年に女児、24年に男児を出産。近頃はハンドメイドの作品をよくXで披露しており、それが縁で昨年から手芸雑誌で連載もしている。