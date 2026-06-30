IVE・レイ＆ユジン、USJに降臨！プリクラまで満喫の日本オフショットが話題「会いたかった」

IVE・レイのオフショットが注目を集めている。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、「前世姉妹」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】レイ&ユジン、USJに降臨！

公開された写真には、メンバーのユジンと平成風のプリクラを撮影し、落書きを楽しむ様子や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れた姿が収められている。日本を楽しむ自然体の姿と飾らない魅力が、ファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは、「めっちゃかわいい」「ユニバきてたの!?」「会いたかった」「どう見てもデートじゃない」といったコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）レイ（左）とユジン

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、去る6月24日に東京ドームでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の日本公演を行った。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。