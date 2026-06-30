元ＮＭＢ４８でタレントの小嶋花梨が３０日、大阪市内で、卒業後初の音楽ライブ「Ｋｏｊｉｍａ Ｋａｒｉｎ １０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ『Ｂｌｏｏｍ＆Ｂｅｙｏｎｄ』」（７月１７日・Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ＯＳＡＫＡ）の取材会に出席した。

昨年１１月にグループを卒業。１０年間を振り返り正直実感はないと言いつつも「１０年前の自分は、今でもこうしてステージに立っている姿は想像できていなかったので、こうやって今でもステージに立たせていただいているのは、１０年間応援してくれていたファンの皆さんのおかげと、今の環境のおかげ」と感謝した。

コンサートのトークパートでは、大阪らしく笑わせることに挑戦する。「口に出したらプレッシャーが自分にかかってくるので言いたくなかったんですけど、でも実際自分の心の中にはその気持ちがあります。ビルボードのあの雰囲気とはいえ、やっぱり一回は笑いを取りたい」とはにかんだ。お風呂場をビルボードの会場にみたてて歌う練習をしている小嶋。「一人カラオケも好きでよく行っています。自分の歌を歌うことは少ないかも。中森明菜さんの『ＤＥＳＩＲＥ ―情熱―』ですね」とおはこを明かした。

１０年分の感謝を伝えるコンサート。小嶋は「何でも挑戦できるっていうのは今の強みなのかなと思うので、何事も恐れず、挑戦していけたらなと。これからも頑張っていきたいなと思います」と決意表明した。