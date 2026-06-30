DCユニバース新作映画『スーパーガール』でロボ役を演じたジェイソン・モモアが、同役での今後に意欲を見せている。

モモアといえば、ザック・スナイダー版DCユニバースでアーサー・カリー／アクアマン役を演じてきたことで知られる。新たなDCユニバースでは、宇宙の無法者ロボ役として再登場。かねてよりモモアにとってロボは“夢の役”だったことでも知られており、『スーパーガール』でついに念願のキャラクターを演じることとなった。

もっとも、モモア本人としては、まだロボとしてやりたいことが多く残っているようだ。THE RIVERのインタビューで、ロボとして今後やってみたいことや、別のDCU作品への登場の可能性について尋ねると、モモアは次のように語っている。

「彼でやりたいことはたくさんありますよ。まだ十分にはやれていないからね。だから、もっとやりたい。単独作だけでなく、別の映画にも出たいし、もちろん単独映画もやりたい。だから、これからかなりやれることを願っています。」

現時点でロボの今後について正式な発表はないものの、モモア自身は単独映画を含め、さらなる登場に強い意欲を示している。最も近い可能性としては、2027年公開予定の『マン・オブ・トゥモロー（原題）』になるだろう。『スーパーガール』（2025）と『スーパーガール』（2026）に連なる新作であり、両作のクロスオーバー的な要素にも期待できるはず。ルール無用の無法者ロボがスーパーマンと共演する姿も見てみたい。

映画『スーパーガール』は公開中。では、スーパーガール／カーラ・ゾ＝エル役のミリー・オールコック、ロボ役のジェイソン・モモア、脚本家のアナ・ノゲイラへ行ったインタビュー動画を公開中だ。