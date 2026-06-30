レトロリロンが、新曲「ミッドナイトタイムカプセル」を7月8日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、誰しもが幼い頃に抱いた“夢”をテーマにした一曲だという。「行き着く先が地獄でも構わない」と夢へ向かう覚悟を歌いながらも、ウェスタンスウィング調の軽やかなサウンドがその言葉を晴れやかに響かせる、シリアスなメッセージと高揚感あるサウンドが同居する作品に仕上がっているとのことだ。なお、6月29日放送のFM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』では、フルサイズにて楽曲が初オンエアされた。

また、配信ジャケットもこれまでの作品と同じくメンバーが監修。掘り起こしたタイムカプセルの中には、宇宙飛行士や宝石など、子どもの頃の憧れや夢を思わせるモチーフが散りばめられており、本作のテーマである“夢”を象徴的に表現したジャケットになっている。また、本楽曲のリリースに先がけ、SNSでの楽曲先行配信および各配信サービスでのPre-add / Pre-saveもスタートした。

ジャケット写真

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◾️涼音（Vo, A.G）コメント

幼い頃からいろんな夢を抱いては諦めて「身の丈に合わないのだ」と言い聞かせて手放してきました。

夢に熱を持つことも注ぐことも、いつしか恥ずかしいと思うようになり隠し、辺りを見回しては自らの位置を常に気にして生きてきたように思います。

それでも”音楽”だけは僕を諦めさせてくれなかった。

夜道を歩きながら掘り起こした記憶の奥底にはいつも音楽がいる。

何かを夢見ることに身の丈などない。

僕は誰に足を取られようと邪魔をされようと笑われようと諦めさせてくれなかった夢とともにこれからも歩みます。

辿り着く先が何処であろうと。

あなたにも僕の覚悟が届きますように。

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レトロリロンは、10月より＜RETRORIRON Zepp Tour 2026＞を7大都市にて開催する。他にも全国各地の大型フェスへの出演も決定しているので、是非チェックしていただきたい。

◾️「ミッドナイトタイムカプセル」

2026年7月8日（水）リリース

Pre-add / Pre-save：https://lnk.to/retroriron_mtc

SNS先行配信：https://lnk.to/retroriron_mtc_sns ▼オンエア情報

FM802『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』

放送日時：毎週月曜日〜木曜日21:00-23:48

DJ：落合健太郎

番組HP：https://funky802.com/rockkids/

番組X：@RK802STAFF（番組ハッシュタグ＝#RK802）

※FM802はスマホやPCでもきけます。http://radiko.jp/#802 radikoプレミアムなら全国で聴くことができます。放送時間に聞けなかった場合も/放送後1週間以内はradikoの新機能「タイムフリー」でさかのぼって聴くことができます。

◾️＜RETRORIRON Zepp Tour 2026＞

2026年

10月15日（木）神奈川・KT Zepp Yokohama

10月17日（土）名古屋・Zepp Nagoya

10月23日（金）札幌・Zepp Sapporo

10月31日（土）福岡・Zepp Fukuoka

11月03日（火・祝）大阪・Zepp Namba

11月07日（土）仙台・SENDAI GIGS

12月12日（土）東京・Zepp Haneda(TOKYO)【SPECIAL EDITION】

チケット：https://eplus.jp/retroriron/

◾️＜RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026 - SUMMER -＞ 2026年

5月30日（土）【三重】CLUB ROOTS

6月05日（金）【福島】club SONIC iwaki

6月13日（土）【奈良】NEVERLAND

6月14日（日）【岡山】Image

6月20日（土）【熊本】B.9 V2

7月04日（土）【長野】LIVE HOUSE J ※全公演ソールドアウト