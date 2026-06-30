【プレミアムバンダイ 再販ガンプラ】 6月30日11時より予約開始

BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にてガンプラ再販商品を6月30日11時より予約受付を開始する。

今回の再販商品には「MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］」をはじめ、「HG 1/144 メッサーF02型 マインレイヤー装備」、「SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.」、「HG 1/144 ガンダムルブリスアノクタ」などがラインナップ。

■「プレミアムバンダイ」の再販ガンプラページ

「MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］」～「HG 1/144 Dガンダムセカンド」の商品が6月30日11時予約開始

MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］（再販）

6月30日11時より予約開始

8月 発送予定

価格：15,180円

HG 1/144 メッサーF02型 マインレイヤー装備（再販）

6月30日11時より予約開始

8月 発送予定

価格：3,740円

HG 1/144 ガンダムルブリスアノクタ（再販）

6月30日11時より予約開始

8月 発送予定

価格：2,090円

SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.（再販）

6月30日11時より予約開始

8月 発送予定

価格：2,750円

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