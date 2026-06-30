「HG スコープドッグ用拡張パーツセット」1～5・7・8が再販。6月30日11時よりプレミアムバンダイで予約開始
【「HG スコープドッグ用拡張パーツセット」1～5・7・8再販】 予約受付：6月30日11時より開始 商品発送：8月予定
BANDAI SPIRITSは、「HG スコープドッグ用拡張パーツセット」各種を8月に一挙再販する。
今回再販されるのは、「HG スコープドッグ」シリーズの連動アイテム「HG スコープドッグ用拡張パーツセット」1～8のうち、「HG スコープドッグ用拡張パーツセット6」を除いた7種。いずれも6月30日11時よりプレミアムバンダイにて予約受付が開始される。
※「HG スコープドッグ」と「HG バーグラリードッグ」は別売り。
「HG スコープドッグ用拡張パーツセット1」【再販】
価格：1,760円
「HG スコープドッグ用拡張パーツセット2」【再販】
価格：1,760円
「HG スコープドッグ用拡張パーツセット3」【再販】
価格：2,200円
「HG スコープドッグ用拡張パーツセット4」【再販】
価格：1,760円
「HG スコープドッグ用拡張パーツセット5」【再販】
価格：1,760円
「HG スコープドッグ用拡張パーツセット7」【再販】
価格：1,980円
「HG スコープドッグ用拡張パーツセット8」【再販】
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