帰宅後の行動がヒント！ 3つの言葉に共通する“ひらがな2文字”を当てるクイズに挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、心のこもった製品、日々の習慣、そして住居の構造という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□み
□□らい
た□□な
ヒント：1本の糸から時間をかけて衣服などを仕立てる方法。外から帰ったときなどに指先まできれいにする行為。そして、大昔の住居の構造や、地面にまっすぐ深く開いた穴を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てあ」を入れると、次のようになります。
てあみ（手編み）
てあらい（手洗い）
たてあな（竪穴）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、職人技や温もりを感じさせる伝統的な作業から、暮らしの安全を支える衛生的なアプローチ、さらには考古学のロマンが漂う古代の建築様式までを網羅しました。すべての空欄が埋まったときの、すっきりとした爽快感を楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心のこもった製品、日々の習慣、そして住居の構造という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□み
□□らい
た□□な
ヒント：1本の糸から時間をかけて衣服などを仕立てる方法。外から帰ったときなどに指先まできれいにする行為。そして、大昔の住居の構造や、地面にまっすぐ深く開いた穴を思い浮かべてみてください。
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正解：てあ正解は「てあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てあ」を入れると、次のようになります。
てあみ（手編み）
てあらい（手洗い）
たてあな（竪穴）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、職人技や温もりを感じさせる伝統的な作業から、暮らしの安全を支える衛生的なアプローチ、さらには考古学のロマンが漂う古代の建築様式までを網羅しました。すべての空欄が埋まったときの、すっきりとした爽快感を楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)