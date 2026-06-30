「まだ23歳!?」「なんて才能のある選手なんだ」ブラジル戦で好セーブ連発！ 日本代表守護神に海外ファンの称賛止まず「移籍市場で注目を集めるだろう」【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表と対戦し、１−２で逆転負け。ベスト16進出を逃したものの、GK鈴木彩艶が世界屈指の強豪国を相手に圧巻のパフォーマンスを披露し、海外ファンから称賛が相次いでいる。
日本は前半に先制したものの、その後もブラジルの猛攻を受ける苦しい展開。それでも最後尾に立った23歳の守護神が何度もゴールを死守した。
圧巻だったのは52分だ。ブルーノ・ギマランイスの至近距離から放たれた強烈なシュートに横っ飛びで反応し、ビッグセーブを披露。さらに58分にはヴィニシウス・ジュニオールの決定機でも鋭い反応を見せ、失点を防いだ。
結果的には２失点して敗れたものの、鈴木はブラジル攻撃陣を何度も苦しめ、その存在感は際立っていた。
この活躍に海外のファンもSNSで反応。次のような称賛の声が上がっている。
「すごいセーブの数々だった」
「なんて才能のある選手なんだ」
「彼はまさに台頭しつつあるスター」
「移籍市場で注目を集めるだろう」
「素晴らしいGKだ」
「この超一流のゴールキーパーに、我々は苦しめられた」
「すごい男だ」
「彼は今大会屈指のゴールキーパーのひとりだ」
「欧州のビッグクラブが狙うべき選手」
「彼がいなければ、４−１になっていたはず」
「まだ23歳!? 将来大物になりそうだ」
チームは悔しい敗退となった一方で、ブラジルを相手に見せた鈴木のハイレベルなパフォーマンスは、世界中に強烈なインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「すごい男だ」鈴木彩艶のビッグセーブ！ 超反応で防いだブラジルエースの決定機
日本は前半に先制したものの、その後もブラジルの猛攻を受ける苦しい展開。それでも最後尾に立った23歳の守護神が何度もゴールを死守した。
結果的には２失点して敗れたものの、鈴木はブラジル攻撃陣を何度も苦しめ、その存在感は際立っていた。
この活躍に海外のファンもSNSで反応。次のような称賛の声が上がっている。
「すごいセーブの数々だった」
「なんて才能のある選手なんだ」
「彼はまさに台頭しつつあるスター」
「移籍市場で注目を集めるだろう」
「素晴らしいGKだ」
「この超一流のゴールキーパーに、我々は苦しめられた」
「すごい男だ」
「彼は今大会屈指のゴールキーパーのひとりだ」
「欧州のビッグクラブが狙うべき選手」
「彼がいなければ、４−１になっていたはず」
「まだ23歳!? 将来大物になりそうだ」
チームは悔しい敗退となった一方で、ブラジルを相手に見せた鈴木のハイレベルなパフォーマンスは、世界中に強烈なインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「すごい男だ」鈴木彩艶のビッグセーブ！ 超反応で防いだブラジルエースの決定機