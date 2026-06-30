夏本番となるこれからの季節、食べたくなるひとつにソフトクリームがあります。



ソフトクリームで地域の魅力を伝えようという取り組みが各地で行われています。



暑くなると食べたくなるソフトクリーム。



こちらのソフトクリームが販売されているのが…



高速道路にある輪厚パーキングエリアです。

この店で提供しているのは、ニセコ高橋牧場直送のソフトクリームです。





生乳本来の味を生かしたなめらかで濃厚な味が特徴です。これには観光客も…（観光客）「ミルクって感じですね」（観光客）「ニセコ？ほんとおいしい」

そして今、こちらを含む北海道内８つのパーキングエリアやサービスエリアで開催されているイベントが…



（長南記者）「ソフトクリームを買うともらえるこちらのカード。削って当たりが出ると景品がもらえるキャンペーンが行われています」

それぞれの店で道内各地のソフトクリームを買うと景品が当たるキャンペーンで、乳製品の消費拡大と道産ソフトクリームのおいしさを伝えるため開催されています。



スクラッチが外れても、乳製品が当たる抽選に応募できるダブルチャンス式で、８月末まで実施されます。



２０２５年は売上がおよそ３０パーセント伸びたといいます。



（ネクスコ東日本リテイル 東山且哉さん）「北海道を旅行される方に、こういった施設を利用した場合に、北海道にはおいしいソフトやおいしい乳製品があるんだと知っていただくためにも販売しています」

一方、観光地でも…



多くの観光客が食べていたのはソフトクリームです！



（新篠津村から来た人）「おいしいです！」



実は、小樽堺町通り商店街には２０種類以上のソフトクリームが販売されています。



６月に商店街の観光案内所が作成したのが“ソフトクリームＭＡＰ”です。

マップには個性的なソフトクリームが紹介されています。



（小樽堺町通り商店街観光案内所 原ななみさん）「この堺町商店街、魅力的なソフトクリームがたくさんあるので、ぱっと一目で見られるマップがあるとお客様にも楽しんでもらえるのではと思って作りました」

そのなかのひとつ、コーヒー専門店の一品です。



自家焙煎のコーヒーを使ったソフトクリームに、コーヒーの粉末で香りを追加。



専門店ならではの味は…？



（坪田カメラマン）「コーヒーの風味が口の中に広がり、大人が楽しめる本格的なソフトクリームです。濃厚ですっきりした味でおいしい」



こちらは洋菓子店が作ったラスクを添えたソフトクリーム。



ベルギー産チョコのついたコーンに…ソフトクリームを乗せて。



アクセントに小樽の塩が使われています。



（ナナイロスノー小樽本店 菅原れみ店長）「商店街の食べ歩きのひとつとして楽しんでいただけるソフトクリームを作りたいなと販売しています」



見た目は同じようでも個性あふれるソフトクリーム。



各地の味を食べ比べてみてはいかがでしょうか。