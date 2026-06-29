許可なく自宅でダガー（刀剣類）１本を所持したとして、４１歳の男が逮捕されました。

【画像】押収された刃物と刀剣類はこんなに...

男は今月８日、警察官から職務質問を受けた際にナイフで抵抗し、現行犯逮捕されていました。

容疑を認めているということです。

銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、山形県天童市貫津に住む無職の男（４１）です。

警察によりますと、男は今月１５日、自宅で許可なく刃渡り５．５センチメートル以上のダガー（刀剣類）１本を所持した疑いが持たれています。

男は容疑を認めているということです。

■押収品およそ100点 強い興味で収集していたか

男は今月８日、警察官から職務質問を受けた際にナイフで抵抗し現行犯逮捕されていて、その後警察が男の自宅と車を捜索したところ、大量の刃物や刀剣類が見つかったということです。

刀剣類を所有するには許可が必要ですが、男は許可を取らずに自宅や車に置いていたとみられていて、警察は刃物と刀剣類約１００点を押収しています。

男は刃物などに強い興味を持っており、収集していたということです。

警察は今回逮捕したダガー１本のほかに、押収した刃物や刀剣類などについても調べを進めていて、男の余罪を捜査しています。

■押収された刃物と刀剣類（画像）