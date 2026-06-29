熊本市は、熊本城の東側にある民間の土地を、今年度中に取得する方針を示しました。そして、すでに取得している土地を含め、一体的に整備する計画です。

【写真を見る】熊本市が"熊本城東側"の民有地を取得へ JT・NHK跡地や公園と一体にした玄関口 城の完全復旧後 2053年度以降に整備本格化か

土地取得費や今ある建物の解体費などを含め、2億2440万円を予算計上しています。

熊本市は、今回取得する土地に加えて、すでに取得した「JT熊本支店跡地」「NHK熊本放送局跡地」「高橋公園」を熊本城への玄関口と位置づけ、一体的に整備する方針です。

整備を始める時期について大西市長は…

熊本市 大西一史 市長「まずは熊本城の復旧が最優先。どういう活用ができるかは、これから皆さんとしっかり議論しながら考えていくべきことと思う」

整備本格化は2053年度以降――

現在、JT跡地とNHK跡地は、熊本城の復旧に向けた石垣の石の置き場所として使われているため、整備が本格化するのは27年後、熊本城が完全復旧した後の2053年度以降になる見通しです。

また、このエリアは「特別史跡」に指定されているため、大きな建物の建設は難しく、市は観光客も利用できる広場などとして整備したいとしています。