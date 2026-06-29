神座、40周年記念「澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン」発売　過去最多の試作を重ねた“完飲推奨”夏限定メニュー

ラーメンチェーンの「どうとんぼり神座」は、40周年記念商品「澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン」を7月1日から9月17日まで期間限定で販売する。価格は860円（税込）から。

同商品は、冷たいスープと生白菜を組み合わせた夏季限定メニュー。神座の「黄金スープ」をベースにした冷製スープは、昆布や干し貝柱、鶏の旨みを生かしたあっさりとした味わいに仕上げた。具材にはシャキシャキとした生白菜や炙り豚チャーシュー、柚子酢を使用し、暑い季節でも食べやすい一杯として開発した。

開発では500回以上の試作・試食を重ね、冷たくても満足感のある味わいを追求したという。

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〈商品概要（価格は税込）〉

◆澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン

冷たい黄金スープとシャキシャキの生白菜を組み合わせた、夏限定の定番メニュー。

価格：860円〜

◆豚しゃぶ梅しそおろし 冷たいおいしいラーメン

豚しゃぶに梅、しそ、大根おろしを合わせ、さっぱりとした味わいに仕上げた一杯。

価格：1,160円〜

豚しゃぶ梅しそおろし 冷たいおいしいラーメン

◆炙り小チャーシュー煮玉子 冷たいおいしいラーメン

炙りチャーシューと煮玉子をトッピングし、コクのある味わいを楽しめるメニュー。

価格：1,260円〜

◆炙り小チャーシュー（限定トッピング）

冷たいおいしいラーメン専用に開発した炙りチャーシュー2枚のトッピング。

価格：250円〜

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※販売期間は7月1日〜9月17日。

※価格は店舗により異なる。

※一部新店および心斎橋PARCO店では販売メニューが異なる。

〈販売概要〉

販売期間：2026年7月1日〜9月17日

販売店舗：

「澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン」、「炙り小チャーシュー煮玉子 冷たいおいしいラーメン」は心斎橋PARCO店・一部新店を除く全店で販売。

「豚しゃぶ梅しそおろし 冷たいおいしいラーメン」は一部新店を除く全店で販売。