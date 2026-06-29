「冬とか何するの？」の答えはコレ！大自然に癒される比謝川カヤックと残波岬の絶景夕日

YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が、「大自然に癒される！沖縄の比謝川でカヤック体験！」と題した動画を公開した。動画では、台湾からのゲストや沖縄移住の仲間たちと共に、比謝川でのマングローブカヤックや残波岬の夕日を満喫し、「めちゃめちゃ居心地良い」と大自然を堪能する様子が収められている。



一行は嘉手納町にある「残波岬ドライブイン」に集合し、絶品のパンケーキを味わいながら談笑。沖縄移住1年目だという仲間は「1年を通して気候もある程度穏やか」と住み心地の良さを語り、「アトピーあったのに全然今出ない」と驚きの変化を明かした。



続いて、比謝川自然体験センターへ移動してメインのカヤック体験へ。ライフジャケットを着用し、それぞれパドルを手に出発する。インストラクターから「日本を開国へ導いた男と言えばペリー」と比謝川にまつわる歴史や、マングローブの生態について解説を受けながら、穏やかな川をゆっくりと進んでいく。



カヤックの上では、「落ちろ！落ちろ！」と仲間にちょっかいを出したり、低い木のトンネルをカヤックに寝そべってギリギリで潜り抜けたりと大はしゃぎ。寝転がったまま見上げる空と木々に「めちゃめちゃ居心地良い」「休日の過ごし方かもしれない」とリラックスした表情を見せた。



最後は残波岬灯台へ足を運び、オレンジ色に染まる夕日を鑑賞。雲の隙間から覗く美しい夕暮れに「めちゃめちゃキレイ」と感嘆の声を上げた。冬の沖縄ならではの大自然の楽しみ方と、終始笑いが絶えない男たちの仲の良さが存分に伝わる動画となっている。