「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日正午現在でＪＸ金属<5016.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



２９日の東証プライム市場で、ＪＸ金属<5016.T>が続落。同社は１６日、光通信分野向け結晶材料のインジウムリン基板の生産能力強化に向け、今後４カ年で最大１２００億円の設備投資を実施すると発表。また、２４日には半導体検査用プローブカード向け「ロジウムめっき液」の生産能力増強を発表した。ＡＩデータセンター向けの投資拡大で、光通信や半導体関連の需要が急増しており、同社はこの波に乗っている。ただ、足もとでＡＩ・半導体関連株には利益確定売りが優勢となっていることから、同社株にも高値警戒感が台頭している。



出所：MINKABU PRESS