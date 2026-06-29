元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが日本代表のユニホーム姿を披露し、話題を呼んでいる。

日本時間２９日にインスタグラムで「共闘 明日ユニフォーム、ホームとアウェイどっち着るか迷う」とつづり、日本代表のユニホームにドットのショートパンツを合わせたスタイルでのリール動画を公開した。

中川アナは、別の日のインスタグラムで「ブラジル戦ですが...実はこの試合、どうしてもＷ杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていたんです 当初は日本戦になるかどうかもわからずでしたがスケジュールの都合でどうしてもそこしか行ける時がなくて！まさかこんなことになるとはたまたま去年ブラジルに勝利した試合も会場に観に行っていたので 胸熱すぎてます 中継を通して感動していた日本の大声援の中の１人として私もしっかり役割を果たせるよう共闘したいと思います マンマミーアな試合に期待」と生観戦することを明かしていた。

ファンからは「めっちゃくちゃ可愛い〜」「可愛い綺麗を通り越して女神様や」「美脚すぎる！！」「圧倒的美スタイル」「ものすごい魅力的！最高！素晴らしい！」「勝利の女神が、アメリカに降臨！！」などの声が寄せられている。