“王子様のようなルックスと人懐っこい笑顔”が魅力の堀海登 待望の写真集が10月2日発売！
話題のBLドラマに主演し、注目度急上昇中の俳優・堀海登が、10月2日(金)、ワニブックスより写真集（撮影:Hiroki Asano 価格:3,850円(税込み)
【動画】堀海登出演「夫の家庭を壊すまで」TVerで配信中！
端正なルックスと人懐っこい笑顔で国内外のファンを魅了。さらにプロ雀士としても活躍するなど、多彩な才能を持つ注目株だ。
本作では、さまざまな衣裳やシチュエーションで撮り下ろしを敢行。爽やかな表情から大人っぽい一面まで、ここでしか見られない魅力を凝縮したファン待望の一冊になっている。
＜堀海登さんコメント＞
この度、ワニブックスさんから写真集を発売する事が決定しましたー！！！
嬉しいです！！感無量です！！！
いつも応援してくださるファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございます。
今回の写真集では、色んな姿の堀海登をお見せできると思います。
すごいですよ〜。
楽しみにしていてください！！！
＜堀海登(ほり・かいと)プロフィール＞
1999年5月30日生まれ、埼玉県出身。俳優・プロ雀士。
2021年にABEMAの恋愛リアリティーショー『虹とオオカミには騙されない』に出演し注目を集める。
その後、ドラマ『佐原先生と土岐くん』や『最高のオバハン中島ハルコ』など話題作に出演。2026年にはBLドラマ『フェイクファクトリップス』にて主演・四ツ谷良役を務め、大きな話題を呼んだ。
また、2025年に日本プロ麻雀協会に所属するプロ雀士となり、俳優業と並行して活動の幅を広げている。ファッションデザイナー、服飾インストラクターなどの資格を持つなど多彩な一面も魅力。端正なルックスと確かな演技力で、今後のさらなる飛躍が期待される。
公式HP
公式X@kaito_hori
公式Instagram@kaito_hori_official
【動画】堀海登出演「夫の家庭を壊すまで」TVerで配信中！
端正なルックスと人懐っこい笑顔で国内外のファンを魅了。さらにプロ雀士としても活躍するなど、多彩な才能を持つ注目株だ。
本作では、さまざまな衣裳やシチュエーションで撮り下ろしを敢行。爽やかな表情から大人っぽい一面まで、ここでしか見られない魅力を凝縮したファン待望の一冊になっている。
＜堀海登さんコメント＞
この度、ワニブックスさんから写真集を発売する事が決定しましたー！！！
嬉しいです！！感無量です！！！
いつも応援してくださるファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございます。
今回の写真集では、色んな姿の堀海登をお見せできると思います。
すごいですよ〜。
楽しみにしていてください！！！
＜堀海登(ほり・かいと)プロフィール＞
1999年5月30日生まれ、埼玉県出身。俳優・プロ雀士。
2021年にABEMAの恋愛リアリティーショー『虹とオオカミには騙されない』に出演し注目を集める。
その後、ドラマ『佐原先生と土岐くん』や『最高のオバハン中島ハルコ』など話題作に出演。2026年にはBLドラマ『フェイクファクトリップス』にて主演・四ツ谷良役を務め、大きな話題を呼んだ。
また、2025年に日本プロ麻雀協会に所属するプロ雀士となり、俳優業と並行して活動の幅を広げている。ファッションデザイナー、服飾インストラクターなどの資格を持つなど多彩な一面も魅力。端正なルックスと確かな演技力で、今後のさらなる飛躍が期待される。
公式HP
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