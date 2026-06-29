コスリ球を防げば飛距離は伸びる！ 337yドラコン女子の『打つ直前にヘッドを上げる』ドリルが効果あり
小柄な体からは想像できないほどの飛距離を誇るドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つプロドラコン選手・梅田日陽に、振り遅れによるコスリ球を防ぐドリルを教えてもらった。
【連続写真】打つ直前にヘッドを上げる意識でフェースターンする ドラコン女子のドリルスイング
◇ ◇ ◇ドライバーで飛ばすためには、コスリ球を絶対に防がなければいけません。球がつかまらないとハイドローも打てませんし、飛距離も稼げません。だからこそ、特にやっていただきたいのが、振り遅れによるコスリ球を防ぐためのドリルです。テークバックは低く上げ、いつも通りトップまで持っていきます。ヘッドを振り下ろしてきて、インパクト手前で意識的にヘッドを体の正面に持ち上げるイメージを持つ。これだけです。「右にペラッと球が出てしまう」「フェースが開く」という方は、振り遅れてヘッドを返し切れていないことが多いです。このドリルを取り入れることで、手首を返していく動きが自然と身につきます。インパクト直前で手元を一度下げてからヘッドを上げる動きを入れることで、左ヒジをたたみながらフォローが取れるようになるのです。実際にこのドリルで打ってみると分かりますが、「ヘッドを上げる」という動作を入れると、一見変なスイングになってしまうように感じるでしょう。しかし、ドライバーでフルスイングすると、自然に手首が返り、長いフォローが取れるようになります。このドリルのスイングを動画で確認すると、ほとんど普通のスイングに見えるはずです。あくまで意識の中での動き方ですが、その意識があるかないかで、シャフトのしなり方はまったく変わります。ヘッドが先に走り、ターンも自然に起きる。結果として球がつかまり、飛距離も出るようになります。ぜひ一度試してみてください。■梅田日陽うめた・ひよ／1997年生まれ、茨城県出身。2024年「JPDAプロドラコンツアー女子オープン無差別級」王者。公式最長記録337ヤード。◇ ◇ ◇●ドラコン女子の飛ばし方を取材。関連記事『337ヤードをぶっ飛ばすドラコン女子は、両肩だけクローズに構えてハイドローを打っていた！』を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】打つ直前にヘッドを上げる意識でフェースターンする ドリルスイング
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