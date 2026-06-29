YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【韓国観光】韓服レンタルでタイムスリップ！北村韓屋村と景福宮の映えスポット巡り」を公開しました。動画では、天馬さんらが韓国2泊3日旅の2日目として、伝統衣装での観光や市場での食べ歩きを楽しむ様子が収められています。



動画の前半では、レンタル店「韓服男（ハンボクナム）」で伝統衣装の韓服に着替え、北村韓屋村から景福宮へと向かいます。景福宮では、韓服を着用していると入場料が無料になるというお得な情報も紹介。王族の衣装に身を包んだ天馬さんは、広大な敷地での記念撮影を満喫しつつ、「ずっと歩いているから暑いくらい」と充実した表情を見せました。



続いて巨大な卸売市場である広蔵市場へ移動し、名物の屋台グルメを堪能します。分厚い「肉ピンデトック」にかぶりつき、「ホクホクでハンバーグみたい」と絶賛。さらに、生卵と絡めて食べる「ユッケキンパ」をテイクアウトし、川沿いで味わう様子も収められています。マヨネーズとハラペーニョの下にわさびが潜んだ特製ソースについて「わさびのおかげで爽やかになっている」と、韓国ならではの味わいをリポートしました。



韓国の歴史を感じるスポットから、活気あふれる市場での絶品グルメまで、韓国旅行の魅力がたっぷり詰まった本動画。次回の旅行計画を立てる際に、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。



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