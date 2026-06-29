元人気セクシー女優の霜月るなが29日までにXを更新。最近のSNSについて、私見をつづった。

具体的な事例には触れていないが、霜月は「なんで最近のSNSって本人同士で話し合わないでわざわざSNSを通じて書いたり暴露したりするの？最近の世の中おかしくない？」と書き出した。

そして「あと、個人的な意見だけどファンの方がわざわざ会いに来てくださるイベントで、よっぽど体調悪いなら仕方ないけど、ドタキャンしたり帰ったりするのはプロ意識に欠けてると思ってしまう。だって楽しみにしてくれてるファンの方が沢山来てるんだって考えたら、私なら、どんだけムカついても、その日のイベントは出るかな。そして今後はどう接していくか考えるかな」と述べた。

また「あくまで個人の意見なのでまた叩かれるかもしれないけど、、最近ハッピーなSNSをあんまり見ないしSNS開けば、嫌なポストで溢れてなんだか悲しいな」と記した。

この投稿に対し「同感！見ててマジで不快しかない！」「るなちゃんのファン対応って神だよね」「こんにちは！楽しいのが1番ですよね」「正にその通り」などとさまざまな声が寄せられている。

霜月は昨年7月にセクシー女優を引退。キャンギャル、DJ、アーティストなどとしてマルチに活躍している。