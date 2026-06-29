【S.H.Figuarts（真骨彫製法） シャドームーン シャドーフラッシュエディション】 7月1日 予約開始 2027年1月 発売予定 価格：13,200円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） シャドームーン シャドーフラッシュエディション」を7月1日に予約受付を開始する。発売は2027年1月を予定し、価格は13,200円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーBLACK RX」に登場したシャドームーンを真骨彫製法シリーズで立体化したもの。劇中のシルバーを基調としたカラーリングが再現され、重厚感あるスタイルや脚部やベルトなども細かく造形されている。

シャドーフラッシュエディションでは、集光頭部パーツとシャドーフラッシュエフェクトシートが加わり、シャドーフラッシュを放つ姿のシーンを再現できる

(C)石森プロ・東映