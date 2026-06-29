「S.H.Figuarts（真骨彫製法） シャドームーン シャドーフラッシュエディション」が7月1日予約開始集光頭部パーツに加え、シャドーフラッシュ再現用のパーツが付属
【S.H.Figuarts（真骨彫製法） シャドームーン シャドーフラッシュエディション】 7月1日 予約開始 2027年1月 発売予定 価格：13,200円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） シャドームーン シャドーフラッシュエディション」を7月1日に予約受付を開始する。発売は2027年1月を予定し、価格は13,200円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーBLACK RX」に登場したシャドームーンを真骨彫製法シリーズで立体化したもの。劇中のシルバーを基調としたカラーリングが再現され、重厚感あるスタイルや脚部やベルトなども細かく造形されている。
シャドーフラッシュエディションでは、集光頭部パーツとシャドーフラッシュエフェクトシートが加わり、シャドーフラッシュを放つ姿のシーンを再現できる
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 29, 2026
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） シャドームーン シャドーフラッシュエディション」の詳細公開！
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集光頭部パーツに加え、シャドーフラッシュ再現用のパーツが付属！
一般店頭にて2026年7月1日予約開始、2027年1月発売予定！#t_shf #仮面ライダーBLACKRX pic.twitter.com/RhwML14Hph
(C)石森プロ・東映