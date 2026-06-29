日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の新番付を発表した。

今年初場所の序ノ口デビューから３場所連続で全勝、無傷２１連勝で各段優勝を果たしている旭富士（２４）＝伊勢ケ浜＝は、全勝なら十両に上がるとされる１５枚目以内の東幕下１１枚目に置かれた。無傷２８連勝とすれば歴代１位となり、初土俵から所要５場所で新十両なら史上１位のスピード出世となる。異例の序ノ口から元横綱のしこ名を授かり、“史上最強の新弟子”と注目を集めたホープが大記録に挑む。

序ノ口デビューからの連勝は佐久間山（後の常幸龍）の２７が最高、次いで板井の２６、元林（欧勝竜）の２４、時天空の２２と続く。序ノ口デビューからの最速新十両は、初土俵から所要６場所（板井、土佐豊、常幸龍、炎鵬）となっている。

幕内では２０２４年９月場所（阿炎、大の里、霧島、貴景勝）以来の４関脇となっている。

〈大相撲名古屋場所 幕内番付 東 西〉

【横綱】豊昇龍、大の里

【大関】霧島、琴桜

【関脇】熱海富士、琴勝峰

【関脇】若隆景、安青錦

【小結】義ノ富士、王鵬

【前頭１】藤ノ川、隆の勝

【前頭２】豪ノ山、美ノ海

【前頭３】平戸海、伯乃富士

【前頭４】大栄翔、一山本

【前頭５】宇良、欧勝馬

【前頭６】正代、藤青雲

【前頭７】琴栄峰、高安

【前頭８】若元春、狼雅

【前頭９】藤凌駕、翔猿

【前頭１０】朝乃山、千代翔馬

【前頭１１】若ノ勝、御嶽海

【前頭１２】朝白龍、阿炎

【前頭１３】錦富士、尊富士

【前頭１４】金峰山、獅司

【前頭１５】阿武剋、一意

【前頭１６】大青山、朝紅龍