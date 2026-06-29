【2026年調査】「おすすめ＆読んでみたい」と思う自己啓発本5選！
書店に並ぶ数多くの自己啓発本を前に、自分にぴったりの一冊を探してみたいと感じている人もいるのではないでしょうか。誰かにすすめたくなる本や、いつか読んでみたいと思える本との出合いは、日々の考え方を見つめ直すきっかけにもなりそうです。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜70代の男女250人を対象に、自己啓発本に関するアンケートを実施しました。その中から、「おすすめ＆読んでみたいと思う自己啓発本ランキング」の上位5冊をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「自分の機嫌は自分でとるということはとても大切だと思うから」（40代女性／山形県）
「自分で自分の機嫌を取れるほうじゃないので」（30代女性／北海道）
「自分に足りない物や悩んでいる事が解決しそう」（30代女性／福岡県）
▼回答者コメント
「自分の意見を他人に伝えることが苦手なので、それを克服できそうに思う」（70代男性／千葉県）
「1を読んだことがあって面白かったから」（40代女性／静岡県）
「会話が苦手なので、上手く話せるコツを知りたいです」（50代女性／広島県）
▼回答者コメント
「こういうのが参考になりそうです」（30代男性／東京都）
「ストレスや苦労ばかりで全然報われず生きづらいので参考になるなら読んでみたい」（50代女性／神奈川県）
「人生の色々な教えが書かれていて前向きになれそう」（40代男性／神奈川県）
▼回答者コメント
「人とのコミュケーションに不安を感じるため」（20代女性／愛知県）
「仕事の部署異動で新しい人との会話機会が増えてきたから」（30代女性／東京都）」
「もう会話で悩みたくないし、疲れたりオロオロしたくないから」（40代女性／長崎県）
▼回答者コメント
「非常に有名な一冊なので、一度内容に目を通してみたいから」（20代女性／静岡県）
「人にどう思われるかを気にしすぎる自分を変えるヒントがありそうだから。少しでも他人軸から抜け出す考え方を知りたい」（30代女性／宮崎県）
「かなり前に出版されたがいまだに本屋に並んでいるので読みたい」（40代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜70代の男女250人を対象に、自己啓発本に関するアンケートを実施しました。その中から、「おすすめ＆読んでみたいと思う自己啓発本ランキング」の上位5冊をご紹介します。
5位：『いつも機嫌よくいられる本』（岡崎かつひろ）／21票5位は『いつも機嫌よくいられる本』（岡崎かつひろ・著／すばる舎）でした。自分の機嫌を自分で整えるための考え方をテーマにした一冊です。気持ちの保ち方を知りたいと感じる人に選ばれたのかもしれません。
▼回答者コメント
「自分の機嫌は自分でとるということはとても大切だと思うから」（40代女性／山形県）
「自分で自分の機嫌を取れるほうじゃないので」（30代女性／北海道）
「自分に足りない物や悩んでいる事が解決しそう」（30代女性／福岡県）
3位：『人は話し方が９割２』（永松茂久）／28票3位は『人は話し方が９割２』（永松茂久・著／すばる舎）でした。ベストセラー『人は話し方が9割』（同）の続編にあたる一冊です。前作を読んだ人や、話し方をさらに深めたいと考える人から関心を集めたようです。
▼回答者コメント
「自分の意見を他人に伝えることが苦手なので、それを克服できそうに思う」（70代男性／千葉県）
「1を読んだことがあって面白かったから」（40代女性／静岡県）
「会話が苦手なので、上手く話せるコツを知りたいです」（50代女性／広島県）
3位：『生きづらさの正体 〜あなたの人生を蝕む"呪い"の解き方〜』（犯罪学教室のかなえ先生）／28票同じく3位には『生きづらさの正体 〜あなたの人生を蝕む"呪い"の解き方〜』（小学館）がランクインしました。「犯罪学教室のかなえ先生」名義で活動する著者による一冊で、日々感じる生きづらさをテーマにしています。気持ちが楽になるヒントを求めて手に取ってみたいと感じる人もいるようです。
▼回答者コメント
「こういうのが参考になりそうです」（30代男性／東京都）
「ストレスや苦労ばかりで全然報われず生きづらいので参考になるなら読んでみたい」（50代女性／神奈川県）
「人生の色々な教えが書かれていて前向きになれそう」（40代男性／神奈川県）
2位：『人は話し方が9割』（永松茂久）／58票2位にランクインしたのは『人は話し方が9割』（永松茂久・著／すばる舎）でした。話し方やコミュニケーションのコツをテーマにした本で、幅広い世代に読まれているベストセラーとして知られています。日々の会話や人付き合いに役立てたいと感じる人が多かったのかもしれません。
▼回答者コメント
「人とのコミュケーションに不安を感じるため」（20代女性／愛知県）
「仕事の部署異動で新しい人との会話機会が増えてきたから」（30代女性／東京都）」
「もう会話で悩みたくないし、疲れたりオロオロしたくないから」（40代女性／長崎県）
1位：『嫌われる勇気』（岸見一郎・古賀史健）／95票1位に輝いたのは『嫌われる勇気』（岸見一郎、古賀史健・著／ダイヤモンド社）でした。アドラー心理学の考え方を、哲人と青年の対話形式で分かりやすく解説したベストセラーとして知られています。他人の評価にとらわれない生き方を考えるヒントになりそうな一冊として、幅広い世代から支持を集めたようです。
▼回答者コメント
「非常に有名な一冊なので、一度内容に目を通してみたいから」（20代女性／静岡県）
「人にどう思われるかを気にしすぎる自分を変えるヒントがありそうだから。少しでも他人軸から抜け出す考え方を知りたい」（30代女性／宮崎県）
「かなり前に出版されたがいまだに本屋に並んでいるので読みたい」（40代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)