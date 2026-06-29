撮影当時19歳だったケイン・パーソンズがA24とタッグを組んだ長編監督デビュー作『Backrooms（原題）』が、『バックルームズ』の邦題で9月4日に日本公開されることが決定。あわせてポスタービジュアル2種とロング予告が公開された。

参考：映画史上最年少監督が長編デビュー作で全世界興収1位 『Backrooms』日本公開決定

16歳で発表したYouTube短編動画『The Backrooms (Found Footage)』が話題となり、17歳で映画化を企画、19歳で撮影をした映像クリエイターのパーソンズ（現20歳）。彼がA24とタッグを組んだ本作が5月29日より全米公開され、初週末で興収8100万ドル（約129億円）を突破。前週に公開された『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の興収を上回り、初週全米1位を獲得した。さらに初週末の世界興収は1億1800万ドル（約188億円）に達し、世界興収ランキングでも1位を記録。パーソンズは、全米・世界興収ランキングで1位の映画を生み出した“史上最年少監督”となり、YouTube発のクリエイターとして歴史的快挙を成し遂げた。

また、北米の初週末3日間の成績としては、オリジナルホラー作品として、映画史上1位の興収を樹立。さらに、新人監督による長編デビュー作としても映画史上1位を記録した。

世界では、“バックルームズ現象”が加速。マクドナルドはBackrooms内に店舗が出現する奇妙な映像を公開し話題に。バーガーキングやマウンテンデュー、IKEAカナダは、自社商品をBackrooms空間へ紛れ込ませて投稿。さらに米アカデミー賞公式も、本作を筆頭に“リミナルスペース”をテーマにした特別映像を公開。SNS上では黄色い空間を再現した無数のパロディ画像や考察が拡散され、かつてネット掲示板から生まれた都市伝説が社会現象へ発展している。

さらに、『ラストナイト・イン・ソーホー』のエドガー・ライト監督も「想像力が豊かで、催眠にかかったような感覚を覚えさせ、謎めいた雰囲気が純粋に心地よい作品」と本作を称賛。スティーヴン・スピルバーグ監督は、同じく若手監督として大きな成功を収めた『オブセッション 災愛』のカリー・バーカー監督とともに、パーソンズ監督を次代を担う注目の新人監督としてポッドキャスト番組で言及。「このような大ヒット作を持つことは、自分の評価を支えるうえで非常に良いことです。業界内でも多くのリスペクトを得ることになるでしょう」と期待を寄せた。

本作の舞台は、都市伝説とされていた空間“Backrooms”。「ある日突然 “現実世界の裏側”へ外れ落ちてしまったら…？」どこまでも続く黄色い壁紙の部屋、終わりのない廊下。不自然な間取りと、意味を失い床に埋まった設置物。わずかに現実からズレている。そんな出口のない“リミナルスペース”で“最高密度の不安と恐怖”が襲ってくる。

主演を務めるのは、『それでも夜は明ける』『サンキュー、チャック』のキウェテル・イジョフォー。共演に、『わたしは最悪。』『センチメンタル・バリュー』のレナーテ・レインスヴェが名を連ねている。

公開されたポスター2種には、それぞれ「脳を侵食する映像体験」「今、恐怖の定義が変わる」というキャッチコピーが添えられ、いずれも黄色い不穏な空間に閉じ込められたクラーク（キウェテル・イジョフォー）と彼のセラピストのメアリー（レナーテ・レインスヴェ）の姿が捉えられている。

公開されたロング予告は、家具店の店主クラーク（キウェテル・イジョフォー）が店内で“あるはずのない隙間”を発見する場面から始まる。その先に広がっていたのは、壁の裏側へと抜け落ちるように続く、全面が黄色の壁紙の異様な空間。「誰かいるのか？」呼びかけても応答はなく、視界の奥には奇妙なバランスで積み上げられた無数の家具が広がるのみ。耳にまとわりつくように、どこからともなく流れ続ける断片的なアナウンス、そして果ての見えない迷路のような“黄色い部屋”。自身のセラピストであるメアリー（レナーテ・レインスヴェ）にその“空間”を説明しても信じてもらえなかったクラークはその存在を証明するため、記録用のビデオカメラを手に従業員とともに再び足を踏み入れるが、そこで彼らを待ち受けていたのは、想像を絶する“現実の裏側”の世界だった。壁に吸い込まれるように“裏側”へと迷い込むメアリー、不規則に鳴り続ける不穏な電子音、床に埋め込まれた謎の置物、監視カメラ、防護服の男たち、そして響き渡る叫び声と、その空間に確かに存在する“何か”。そんな不穏な断片が次々と映し出されていく。（文＝リアルサウンド編集部）