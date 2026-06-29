バルーンアーティストのカルーア啓子が24日、自身のインスタグラムを更新。夫婦でスター歌手を挟んで立つ写真を公開し、反響を呼んでいる。



【写真】抱擁感がハンパない大スター 夫婦の仲も伝わる3ショット

カルーアは「【日本には郷ひろみがいた！】」と題し、肩を抱かれる夫婦との3ショットをアップ。「素敵なご縁を頂き、NHKホール Hiromi Go Concert Tour 2026 ～ALL MY LOVE～へ永野さんと行ってきました。」と報告し、楽屋にあいさつに行ったことを明かした。



華麗なジャケットプレイに変わらぬスタイル、永遠の輝きを放つ70歳に、「カッコイイーーーーーーっ!!」と反応。「そりゃ、震えました。 だって、大スター郷ひろみさんですよ？ 夫婦揃って郷ひろみさんの大ファンなんです。 十数年前に大宮ソニックに観に行った時よりも、郷さんが若かったの！なにそれ凄」と感動をストレートにつづる。



「今回も、ものすごいエネルギー溢れるライブで 感動しました ファンの皆様の熱も素晴らしい いっぱい叫んじゃったw」とライブの余韻が伝わる言葉を紡ぎ、「ザ・エンターテイナー!! 郷ひろみさんは日本の宝ですよ。 もぅ、人間国宝です いつまでもカッコいいスターであり続けてください」と記し、感謝とともにグッズの写真もアップした。



最後までハイテンションで「めちゃくちゃ楽しかったーーーーっ 最高のライブをありがとうございます!! また観に行きます」と次なる参戦も予告。ファンからは「肩に手を回してる郷さんステキ」「羨ましい」「ナイススリーショット」「啓子さんいいなぁ 永野さんの笑顔も最高」といったコメントが寄せられていた。



お笑い芸人の永野とカルーアは2024年に10年前の14年に結婚していたことを公表している。26日には「最近、永野さんがヘビロテで流してて ガチでハマってるTHE GOOD―BYEのライブに生まれて初めて行ってきました」と伝え、夫婦の普段の様子をうかがわせる投稿をしていた。



（よろず～ニュース編集部）