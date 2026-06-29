公道だけでなく、私有地でも法令に抵触するおそれあり！

栃木県警宇都宮中央署は2026年6月20日、宇都宮市内にある観光施設の駐車場において「ドリフト走行」をおこない、駐車場にタイヤ痕をつけたとして、オランダ国籍の32歳の男を器物損壊の疑いで逮捕しました。

警察によりますと、男は6月15日の午後5時55分頃、宇都宮市大谷町にある大谷資料館の駐車場において、東京都内で借りたレンタカーでドリフト走行をおこない、路面に円を描くようにタイヤ痕をつけた疑いがもたれています。

【画像】「えぇ…！？」 これが意外な「うっかり違反行為」です！

なお駐車場に設置された防犯カメラには、青色のクルマが白煙を巻き上げながら旋回する様子が映っており、同資料館が6月18日に被害届を出していました。

また、男は日本を旅行中であり、観光のため大谷資料館を見学した後、帰り際にドリフト走行をして立ち去っていました。男は警察の調べに対し、「答えません」と供述しています。

同資料館の駐車場では、過去にもドリフト走行をするクルマがいたため、閉館後に駐車場への進入禁止看板やポールを立てていたとのことですが、今回は閉館直後で他の利用客のクルマがあったことから、駐車場を完全には封鎖していない状態だったということです。

このニュースに対してインターネット上では、「タイヤ痕の弁償、罰金、二度と日本に来られないようにしないと。厳しくしないと舐められたままで、日本では捕まっても大したことないってなりますよ」「日本では否認していれば嫌疑不十分とかで釈放されるとでも思っているのかな。やったことはいけないことだと分からせないとダメ」など、厳罰化や被害の弁済を求める意見が多く上がっています。

加えて、「私はレンタカーとかは自分のクルマ以上に大事に乗るんだが、雑に乗る人多数よね。借りているモノを大事にできないってダメだと思う」「路面もだが、レンタカーにも多少なりとも影響あるのでは？ こういう人が利用しているから、レンタカーもどう使われているか不安」といった、レンタカーへの負担や損傷を懸念する声も聞かれました。

たとえ公道の走行でなくても、ドリフト走行によって路面やフェンスなどに傷がつけば、今回の事案のように器物損壊罪に問われるおそれがあります。

さらにドリフト走行をするため、閉鎖されている施設の駐車場に正当な理由なく入るといった状況があれば、建造物侵入罪とみなされるケースも考えられます。

また、ドリフト走行にともなう騒音により、周辺住民に迷惑をおよぼすケースも少なくありません。「私有地だからドリフト走行をしても良い」「罪にならない」などと安易に判断すべきではないでしょう。

そして、特に公道におけるドリフト走行には厳しい目が向けられています。

現在、公道でのドリフト走行自体を直接禁止する法令はないものの、道路交通法第70条では運転者が車両のハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作し、他人に危害をおよぼさないような速度と方法で運転することが義務となっており、運転方法によっては同条に規定する安全運転義務違反に該当するおそれがあります。

そのほか集団でドリフト走行をした場合も、道路交通法第68条に定める共同危険行為等禁止違反に抵触する可能性があります。

2025年12月には、ドリフトチームが東京都大田区の大井ふ頭の道路において集団で危険なドリフト走行をおこない、見物客2人に重傷を負わせた上逃走する事件が発生し、行為者がひき逃げや道路交通法違反（共同危険行為）の疑いで逮捕されています。

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2026年6月25日には自動車運転処罰法の改正案が衆議院本会議で可決され、危険運転の類型に「殊更にタイヤを滑らせまたは浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて自動車を走行させる行為」、いわゆるドリフト走行が追加されることとなりました。

公道や他人の私有地でのドリフト走行は、周囲の車両や人に迷惑・危険をおよぼすおそれがあります。趣味として楽しむ場合には、ドリフトが許可されているサーキット場などを利用すべきといえるでしょう。