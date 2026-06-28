ポイ活投資チャンネルが、「【2026年6月】ポイ活ルール変更をご紹介 (ウェルスナビ×三菱UFJカードクレカ積立開始、三菱UFJeスマート証券クレカ積立還元率アップ、PayPayステップ大改悪、PayPayカードゴールド特典)」と題した動画を公開した。本動画では、2026年6月および7月以降に予定されている、クレジットカードやキャッシュレス決済の「ポイ活」ルールの変更点について網羅的に解説している。



6月の変更点として、まず「ウェルスナビ for 三菱UFJ銀行」において、三菱UFJカードによるクレカ積立が開始されたことを紹介。さらに、三菱UFJカードの特約店にスターバックスなどが追加され最大20%還元となる点や、クレカ積立の還元率がアップする改善点を解説した。一方で、PayPayステップやPayPayカードについては他社決済サービスや交通系ICへのチャージがポイント付与の対象外となる点に触れ、「影響が特大」と警鐘を鳴らした。また、「ローソンPontaプラス」の最大15%還元条件も変更され、リボ払いの手数料が必要になるなど攻略が困難になった点も挙げている。このほか、SBI証券iDeCoのセレクトプランにおける運用商品の見直しについても言及した。



動画後半では7月以降の変更点にも触れている。「d払いスタンプ」の対象決済からdカードが除外される点や、ファミリーマートが楽天SPUに追加されるニュースを紹介。8月にはスルガ銀行スマ口座の特典改定や、エポスカードの決済サービスチャージにおけるポイント加算終了など、相次ぐルール変更を詳細に伝えている。



相次ぐ改悪と一部の改善により、ポイ活の最適解は常に変化している。自身が利用しているサービスの変更点をしっかりと把握し、チャージ経路や使用カードを改めて見直すことが重要になりそうだ。



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