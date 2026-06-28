伊勢化学工業の株価は26日、前日比700円高の4,385円とストップ高で引けた。出来高も46万7,000株に膨らみ、商いが急増した。

同社が26日に開示した米国でのヨウ素抽出権取得の契約締結と、報道などを通じて意識されるペロブスカイト太陽電池の国策テーマが相まり、市場の関心を集めた。

同社の開示によると、米Select Water Solutionsが扱う油田かん水から、ヨウ素を抽出して商業化する権利を取得した。契約期間は当初10年で、最長20年まで延長できる。2030年には年間約3,000MTを生産する目標である。MTはメトリックトンを意味し、1MTは1,000kg、すなわち1トンに相当する。

市場では、2026年見込みの約4,005MTから、2030年に約7,500MTへ生産規模が広がる点が注目された。単純計算では約87%の増加となる。

ただし、会社側は現時点での業績への影響を軽微としている。設備投資額や回収率、販売価格、ロイヤルティ条件は明らかでなく、利益寄与は今後の確認事項である。生産量の拡大がそのまま利益の増加につながるわけではなく、量産開始までの期間や採算性を見極める必要がある。

また市場では、国内需要への期待だけでなく、世界的なシェア拡大を見据えた二段構えの成長シナリオが意識されている節がある。

政府施設や自衛隊へのペロブスカイト太陽電池の実証導入報道によるテーマ性に加え、米国でのヨウ素事業拡大という開示事実が合わさったことが背景にある。政策支援への期待と供給能力拡大の材料が同時に浮上したことで、短期資金が流入しやすい地合いとなったとみられる。

一方、今回の上昇は、将来の成長期待を先取りした側面が強い。今後は米国事業の具体的な設備計画や稼働時期、販売先に関する追加開示が出るかが焦点となる。

続報によって収益化までの道筋が具体化すれば、材料の持続性が高まりやすい。反対に新たな情報が乏しければ、ストップ高という値動き自体がいったん織り込まれる可能性もある。

今後の株価推移については、需給とテーマ性の綱引きが焦点となる。上方向へ向かうには、ペロブスカイト関連の国策を裏付ける新たな報道や、米国事業の進展を示す追加開示が投資家の買い意欲を刺激することが条件となる。

反対に下方向への懸念としては、テーマ先行の買いが一巡した後の利益確定売りが挙げられる。既存事業では、金属相場の影響を受けた塩化ニッケルの販売価格低下が次回決算でも続けば、将来の成長期待と足元業績の隔たりが意識され、株価の重荷となる可能性がある。