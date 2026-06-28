「給料は韓国の方が高いかも」両国を経験した溶接職人が語る、日韓の労働環境と人手不足のリアル

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【衝撃】日本と韓国、溶接現場はここまで違った…両国で働いた職人が語る“決定的な違い”」と題した動画を公開した。動画では、パクくんが日本と韓国の両国で経験を持つ溶接職人「溶接マン」をゲストに迎え、現場のリアルや労働環境の違いについて深く掘り下げている。



対談は、配管ラインやタンクを作るという溶接の具体的な仕事内容の解説からスタートした。続いてパクくんが「韓国と日本でやっている溶接のお仕事、もしかしたら違うかなと思ったりしたんですけれども」と疑問を投げかけると、溶接マンは「ほぼ同じですよね」と回答。仕事を行う環境や安全基準についても、両国ともにパトロールが行われるなど厳格化されており、大きな違いはないと語った。



一方、気になる待遇面については「今、韓国の方がもう少し高くなったんじゃないかなと思います」と率直な見解を明かした。その背景には、危険を伴う仕事ゆえに若者が定着せず、人手自体が足りない状況があると説明。この人手不足の問題は、日本と韓国で共通している深刻な課題だという。



また、日本で韓国人として溶接の仕事をする心境を問われると、「どこにいても負けないように」という信念を提示。「外国人としてじゃなくて、ただ日本の社会で働いている構成員として迷惑かけないように」と真摯な姿勢を見せた。さらに、一人のプロとして「自分がやったところは絶対に漏れないし、被害させないように」と、自身の技術に対する強い責任感とプライドを覗かせている。



動画の終盤では、日本の現場で外国人の労働者が増加している理由についても、年配の職人が引退していく一方で若者が入ってこないという業界全体の構造的な問題を指摘した。国境を越えて現場の最前線で働く職人のリアルな声と、仕事への誠実な向き合い方が伝わる充実した対談となっている。