第二子の死産の経緯を息子にどう伝える？ 親から子へ、大切な出来事を伝えるときに気をつけたいことは【心理士インタビュー】
【漫画】本編を読む
「赤ちゃんに無事に生まれてきてほしい」親なら誰もが願う当たり前の幸せが、これほどまでに遠く苦しいものになるなんて。『わたしが選んだ死産の話』（桜木きぬ：著、医療法人財団順和会山王病院長 藤井知行：監修/KADOKAWA）は、著者である桜木きぬさんの死産の体験を克明に描いた実録コミックだ。
待望の第二子を授かった著者を待ち受けていたのは、おなかの赤ちゃんの染色体異常「18トリソミー」の宣告だった。18トリソミーの胎児は治療が困難な重い心疾患により、自然流産となることが多い。また、たとえ生まれても生後1週間以内に約60％が死亡し、生後1年まで生存する子どもは10％未満、とも言われている。赤ちゃんを無事に産みたい願いと、過酷な未来への不安。引き裂かれるような思いの中で、著者が選んだのは「死産」という決断だった。
※本記事には流産・死産に関する内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
――本作では第二子の死産を通し、著者が息子へ命について絵本で伝えるシーンが印象的に描かれています。子どもと大切な話をしたいとき、まず大事にするとよいことを教えてください。
白目みさえさん（以下、白目）：生や死に限らず、大切な話は「子どもの心が向いているとき」にするのがよいと思います。子どもが疑問を投げかけてきたときや、何か出来事がきっかけになったときなど、関心がこちらに向いているタイミングです。どんなに大事な話でも、意識が向いていないときに一方的に伝えても、子どもの中には残りにくいものです。
内容については、「年齢や理解力に応じていること」が大切です。たとえば障害や医療の詳細、親の葛藤のすべてをそのまま伝える必要はないかもしれません。でも、「病気が見つかった」という事実そのものを隠す必要もありません。嘘をつくのではなく、その年齢で理解できる範囲の言葉に置き換えていく、という感覚です。
正直にすべてを話すことが必ずしも最善とは限りません。理解が追いつかない部分で、かえって混乱や不安を抱えてしまうこともあります。ただ、わからないからといって話さないままにするのではなく、成長に合わせて少しずつ伝えていくことが大切だと思います。
生や死の話は、一度きりで終わるものではありません。子どもが成長するたびに、何度でも言葉や想いを重ねていくことができるテーマなのだと思います。
――妊娠から死産までの一連の出来事を伝えるため絵本を制作する、という選択についてはどう感じましたか。
白目：息子さんへ絵本という形で伝えようとされたことは、とても丁寧な向き合い方だと感じました。
私自身も絵本を執筆した経験があります。そのときに重視したのは「親子で一緒に読める本」であることです。絵本は単なる「子ども向けのわかりやすい本」ではなく、親子のコミュニケーションツールのひとつだと思っています。
「お母さんはこう思っていたから、読んでおいてね」ではなく、「一緒にお母さんの気持ちを見てくれる？」というスタンス。その姿勢があるだけで、出来事は「説明」ではなく「共有」になります。
絵本はお子様の年齢的にもとても良い選択だったと思いますが、必ずしも絵本である必要はありません。しっかり対話ができる年齢であれば、言葉のやりとりだけでも十分ですし、親子で亡くなってしまった赤ちゃんへの作品を一緒に作るなども、ひとつの方法だと思います。
大切なのは形ではなく、「一緒に扱う」という時間なのだと思っています。
取材・文＝あまみん
白目みさえ（しろめ・みさえ）
臨床心理士、公認心理師、漫画家。精神科での臨床業務に従事しながら、自身の育児や仕事の体験をユーモアたっぷりに描いた漫画を執筆。主な著書は『白目むきながら心理カウンセラーやってます』（竹書房）、『子育てしたら白目になりました』『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』（KADOKAWA）など。