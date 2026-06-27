いぎなり東北産、王道のサマーアンセム「この夏のヒロWin！」本日配信リリース
いぎなり東北産が、新曲「この夏のヒロWin！」を本日配信リリースした。
本楽曲は、爽快アッパーな王道サマーアンセムとなっており、熱いライブステージを連想させる1曲に仕上がったという。作詞は、「らゔ♡戦セーション」も手がけたつむぎしゃち、作曲はIMAKISASA(Wee’s)が手がけた。
「この夏のヒロWin！」は、8月5日にリリースされるベストアルバム『いぎなりベスト』に先駆けて配信された1曲。ベスト盤の収録曲は全26曲で、表題盤には「トラベル - BEST ver.」 「いただきランチャー - BEST ver.」「おのぼりガール - BEST ver.」、推し盤には「服を着て、恋したい - BEST ver.」を再録。また、新曲として表題盤に「この夏のヒロWin！」「永遠に∞」、推し盤に「世界は君のもの」「レベちな、かまちょ☆」が収録される。
本作は、グループが駆け抜けてきた10年間の軌跡を凝縮したベストアルバムだ。代表曲を中心に収録した「表題盤」、グループの推し曲を収録した「推し盤」に加え、両形態をまとめたLPサイズ豪華BOX仕様の「超豪華コンプリート盤」も展開される。
そして、本リリースを記念した『いぎなりベスト』のリリースイベントも本日よりスタートしている。今回も大阪、名古屋、仙台、関東での開催が決定しているので、是非足を運んで欲しい。
さらに、11周年イベント＜11回目の真夏のヒロイン＞のチケット一般発売も開始している。8月8日に東武動物公園 イベントステージ HOLA!、8月13日に大宮ソニックシティ 大ホール、8月23日にトークネットホール仙台 大ホールの3会場で実施される。
◾️先行配信「この夏のヒロWin！」
2026年6月27日（土）リリース
配信：https://madeintohoku.lnk.to/herowin
◾️ベストアルバム『いぎなりベスト』
2026年8月5日（水）リリース
CD予約：https://madeintohoku.lnk.to/Iginari_BEST
◇超豪華コンプリート盤（CD2枚組）
数量限定生産盤
価格：11,000円（税込）
品番：AVCD-63890〜1
封入特典：トレーディングカードC（9枚組セット）／フォトブック(LPサイズ)
☆LPサイズ豪華BOX仕様
▼収録内容
〈表題盤〉
01.天下一品〜みちのく革命〜2020ver.
02.ハイテンションサマー！2020ver.
03.トラベル - BEST ver.
04.いただきランチャー - BEST ver.
05.おのぼりガール - BEST ver.
06.百花繚乱物語
07.Burnin’Heart
08.No Make
09.re;star
10.らゔ♡戦セーション
11.デコ！
12.この夏のヒロWin！
13.永遠に∞
〈推し盤〉
01.BUBBLE POPPIN
02.伊達サンバ
03.うぢらとおめだづ
04.シャチョサン
05.I decided
06.メタハンマー
07.わざとあざとエキスパート
08.負けないうた
09.沼れ！マイラバー
10.チョコスプレー♡
11.服を着て、恋したい - BEST ver.
12.世界は君のもの
13.レベちな、かまちょ☆
◇表題盤（CD Only）
価格：3,630円（税込）
品番：AVCD-63892
初回封入特典：トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚）
▼収録内容
01.天下一品〜みちのく革命〜2020ver.
02.ハイテンションサマー！2020ver.
03.トラベル - BEST ver.
04.いただきランチャー - BEST ver.
05.おのぼりガール - BEST ver.
06.百花繚乱物語
07.Burnin’Heart
08.No Make
09.re;star
10.らゔ♡戦セーション
11.デコ！
12.この夏のヒロWin！
13.永遠に∞
◇推し盤（CD Only）
価格：3,630円（税込）
品番：AVCD-63893
初回封入特典：トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚）
▼収録内容
01.BUBBLE POPPIN
02.伊達サンバ
03.うぢらとおめだづ
04.シャチョサン
05.I decided
06.メタハンマー
07.わざとあざとエキスパート
08.負けないうた
09.沼れ！マイラバー
10.チョコスプレー♡
11.服を着て、恋したい - BEST ver.
12.世界は君のもの
13.レベちな、かまちょ☆
◇リリースイベント
2026年
6月27日（土）あべのキューズモール
6月28日（日）横浜ワールドポーターズ屋上
7月11日（土）ららぽーと名古屋みなとアクルス
7月20日（月・祝）都内某所
8月1日（土）仙台某所
※詳細は後日発表
◾️いぎなり東北産11周年イベント＜11回目の真夏のヒロイン＞
2026年8月8日（土）東武動物公園 イベントステージ HOLA!
2026年8月13日（木）大宮ソニックシティ 大ホール
2026年8月23日（日）トークネットホール仙台 大ホール
▼詳細・チケット受付
https://madeintohoku.com/pages/look_at_the_heroines
◾️＜ゼビオアリーナ仙台＞
2026年12月19日（土）：DAY1
2026年12月20日（日）：DAY2
※詳細は後日発表
関連リンク
◆いぎなり東北産 オフィシャルサイト
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◆いぎなり東北産 オフィシャルInstagram
◆いぎなり東北産 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆いぎなり東北産 オフィシャルTikTok