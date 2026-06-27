いぎなり東北産が、新曲「この夏のヒロWin！」を本日配信リリースした。

本楽曲は、爽快アッパーな王道サマーアンセムとなっており、熱いライブステージを連想させる1曲に仕上がったという。作詞は、「らゔ♡戦セーション」も手がけたつむぎしゃち、作曲はIMAKISASA(Wee’s)が手がけた。

「この夏のヒロWin！」は、8月5日にリリースされるベストアルバム『いぎなりベスト』に先駆けて配信された1曲。ベスト盤の収録曲は全26曲で、表題盤には「トラベル - BEST ver.」 「いただきランチャー - BEST ver.」「おのぼりガール - BEST ver.」、推し盤には「服を着て、恋したい - BEST ver.」を再録。また、新曲として表題盤に「この夏のヒロWin！」「永遠に∞」、推し盤に「世界は君のもの」「レベちな、かまちょ☆」が収録される。

本作は、グループが駆け抜けてきた10年間の軌跡を凝縮したベストアルバムだ。代表曲を中心に収録した「表題盤」、グループの推し曲を収録した「推し盤」に加え、両形態をまとめたLPサイズ豪華BOX仕様の「超豪華コンプリート盤」も展開される。

そして、本リリースを記念した『いぎなりベスト』のリリースイベントも本日よりスタートしている。今回も大阪、名古屋、仙台、関東での開催が決定しているので、是非足を運んで欲しい。

さらに、11周年イベント＜11回目の真夏のヒロイン＞のチケット一般発売も開始している。8月8日に東武動物公園 イベントステージ HOLA!、8月13日に大宮ソニックシティ 大ホール、8月23日にトークネットホール仙台 大ホールの3会場で実施される。

◾️ベストアルバム『いぎなりベスト』

2026年8月5日（水）リリース

CD予約：https://madeintohoku.lnk.to/Iginari_BEST ◇超豪華コンプリート盤（CD2枚組）

数量限定生産盤

価格：11,000円（税込）

品番：AVCD-63890〜1

封入特典：トレーディングカードC（9枚組セット）／フォトブック(LPサイズ)

☆LPサイズ豪華BOX仕様 ▼収録内容

〈表題盤〉

01.天下一品〜みちのく革命〜2020ver.

02.ハイテンションサマー！2020ver.

03.トラベル - BEST ver.

04.いただきランチャー - BEST ver.

05.おのぼりガール - BEST ver.

06.百花繚乱物語

07.Burnin’Heart

08.No Make

09.re;star

10.らゔ♡戦セーション

11.デコ！

12.この夏のヒロWin！

13.永遠に∞ 〈推し盤〉

01.BUBBLE POPPIN

02.伊達サンバ

03.うぢらとおめだづ

04.シャチョサン

05.I decided

06.メタハンマー

07.わざとあざとエキスパート

08.負けないうた

09.沼れ！マイラバー

10.チョコスプレー♡

11.服を着て、恋したい - BEST ver.

12.世界は君のもの

13.レベちな、かまちょ☆ ◇表題盤（CD Only）

価格：3,630円（税込）

品番：AVCD-63892

初回封入特典：トレーディングカードA（全10種のうちランダム1枚） ▼収録内容

01.天下一品〜みちのく革命〜2020ver.

02.ハイテンションサマー！2020ver.

03.トラベル - BEST ver.

04.いただきランチャー - BEST ver.

05.おのぼりガール - BEST ver.

06.百花繚乱物語

07.Burnin’Heart

08.No Make

09.re;star

10.らゔ♡戦セーション

11.デコ！

12.この夏のヒロWin！

13.永遠に∞ ◇推し盤（CD Only）

価格：3,630円（税込）

品番：AVCD-63893

初回封入特典：トレーディングカードB（全10種のうちランダム1枚） ▼収録内容

01.BUBBLE POPPIN

02.伊達サンバ

03.うぢらとおめだづ

04.シャチョサン

05.I decided

06.メタハンマー

07.わざとあざとエキスパート

08.負けないうた

09.沼れ！マイラバー

10.チョコスプレー♡

11.服を着て、恋したい - BEST ver.

12.世界は君のもの

13.レベちな、かまちょ☆ ◇リリースイベント

2026年

6月27日（土）あべのキューズモール

6月28日（日）横浜ワールドポーターズ屋上

7月11日（土）ららぽーと名古屋みなとアクルス

7月20日（月・祝）都内某所

8月1日（土）仙台某所

※詳細は後日発表

◾️いぎなり東北産11周年イベント＜11回目の真夏のヒロイン＞

2026年8月8日（土）東武動物公園 イベントステージ HOLA!

2026年8月13日（木）大宮ソニックシティ 大ホール

2026年8月23日（日）トークネットホール仙台 大ホール ▼詳細・チケット受付

https://madeintohoku.com/pages/look_at_the_heroines

◾️＜ゼビオアリーナ仙台＞

2026年12月19日（土）：DAY1

2026年12月20日（日）：DAY2

※詳細は後日発表