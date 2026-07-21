サンリオの夢のホテルが新宿に!｢ホテルフローリア トーキョー｣が可愛すぎる♡

サンリオファン必見の体験型イベント『ホテルフローリア トーキョー』が、東急歌舞伎町タワーにて開幕!｢サンリオキャラクターの夢のホテル｣をコンセプトに、韓国で大ヒットした展示が日本初上陸。最新デジタル技術による光と音、色彩が織りなす360度の圧倒的な没入空間が広がります。まるで本物のホテルをルームツアーしているような、最高にフォトジェニックでときめく世界をご紹介します♡

ピンクを基調としたお花がいっぱいのエントランス

サンリオのなかまたちが｢世界中の人とおともだちになりたい!｣という願いを込めて、みんなで思い描いた特別なホテル。エントランスを抜けると、ポムポムプリンがお迎えしてくれるチェックインロビーへ。

ここで渡されるランダムのルームキーを手に入れたら、いよいよ夢の客室巡りがスタート!

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ハローキティのエレガンスが薫る、秘密のプライベートルーム

ハローキティをイメージした、赤と白が基調のお部屋。室内にはトレードマークのリボンやリンゴがあしらわれています。

キティの将来の夢｢ピアニストか詩人になること｣を彷彿とさせる、白いグランドピアノや詩集が置かれています。

マイメロディのとびきり可愛いおもてなし

おっとりとしたマイメロディのような温かみのある落ち着くお部屋で、マイメロディの大好きなピンクとお花でいっぱい!

窓の向こうに広がるマリーランドの景色を眺めたり、2階の階段に集まったなかまたちを見つけたり。どこを見渡しても可愛いが溢れる世界が迎えてくれます。

空の上に浮かぶ、シナモロールのひみつのバスルーム

シナモンが生まれた遠いお空の雲の上のようなバスルーム。大きな窓から青空とシナモンの形をした大きな雲が見え、シナモンと一緒に湯船に浸かっているような写真も撮れます。

洗面台の鏡ではサンリオキャラクターたちが遊んでいるので、そこも覗いてみて。

紫のネオンが照らす、クロミのこだわりを詰め込んだ秘密基地

ここはクロミがプロデュースした｢最高にクールで、最高にキュート｣な特別なお部屋。

クロミが好きな黒をベースに、ネオンやちょうちょ、ドクロ、大きなお花などで飾られた空間がひろがります。ベッドやお花のイスで撮影可能。

キキがプロデュースした幻想的なガーデンパーティー

キキ(リトルツインスターズ)の｢ガーデン｣は、夜の庭でのピクニックをイメージした空間。

お花のケーキをテーブルに置くとキャラクターが次々と現れる幻想的なプロジェクションマッピングも。

なかまたちと過ごす、賑やかなダンスパーティー

ララ(リトルツインスターズ)が用意してくれたのは、まばゆい光が反射するぜいたくなボールルーム。星の光でかがやくボールルームでサンリオキャラクターたちが楽しく踊っているので、なかまたちの賑やかな輪に加わってパーティーを満喫しましょう!

ハンギョドンと一緒に過ごす、すずしげなひととき

ハンギョドンが思い描いたゆったりとした時間が流れる水の中の世界では、きらめく光が差し込む青いプールを自由気ままに泳ぎ回るハンギョドンやサンリオキャラクターたちと過ごせます。ボールプールに腰掛けて写真撮影をしてみて。

けろけろけろっぴが贈る、ちいさな雨降る池のほとり

雨と釣りが大好きなけろっぴのための水辺の空間では雨音が聞こえてきて、天井の傘にはポツポツ雨粒が当たっています。大きな蓮の葉の上でのんびりと釣り糸を垂らすなかまたちののどかな姿が広がっています。

夕暮れのプライベートビーチで、ポチャッコと過ごすバカンス

最後に迎えてくれたのは、波の音が聞こえてきそうな、きらめくピンク色のリゾートビーチ!

靴のまま砂のエリアに入ることができ、砂の手触りを楽しんだり、座って写真を撮ったりできます。

旅の記憶がきらめく、お見送りのギャラリー

キャラクターたちがホテルで過ごした思い出の写真が飾られたギャラリーを抜けると、名残惜しくはあるけれどチェックアウトへ。

旅の魔法を解くためにホテルキーをスキャナーにかざしてみると、ランダムでフォトカードがいただけます。

韓国で大人気だった限定オリジナルグッズが日本に上陸!

お楽しみは空間だけではありません。韓国会場で好評を博した限定オリジナルグッズが東京会場でも手に入ります。

ホテルの制服を身にまとったマイメロディやクロミの｢ぬいぐるみ(各5,940円)｣や｢ぬいぐるみキーホルダー(各2,750円)｣、鍵モチーフがおしゃれな｢メタルキーリング(各1,760円)｣など、日常使いしたくなる洗練されたアイテムが勢ぞろい。キャラクターごとにイメージされた香りの｢ペーパーエアフレッシュナー｣は、お部屋に飾るだけでホテルの余韻をいつでも思い出せます。

仕事帰りや週末のご褒美に。2027年5月までロングラン開催

会場は、アクセス抜群な新宿の東急歌舞伎町タワー。夜20:00まで営業(最終入場19:30)しているので、仕事帰りのご褒美や週末のデート、友達との推し活にもぴったりです。会期は2027年5月31日(月)までと長いので、季節を変えて何度も足を運びたくなります。

前売券はすでにイープラスにて販売中。この夏は、サンリオキャラクターたちと一緒に夢のホテルへチェックインして、特別なひとときを過ごしてみませんか?

Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)

会期:2026年7月15日(水)~2027年5月31日(月)※会期中無休

会場:東急歌舞伎町タワー4F(東京都新宿区歌舞伎町1-29-1)

営業時間:10:00~20:00(最終入場 19:30)

料金(税込):[平日]一般2,400円/中高生1,600円/小人(4歳~小学生)1,000円

[土日祝]一般2,600円/中高生1,800円/小人(4歳~小学生)1,200円

※3歳以下は無料