YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博速報】バズったマンゴーかき氷、大人気人生ゲーム復活！！6/26更新！」を公開した。



今回の動画では、万博の熱気そのままに楽しめる“今行くべきグルメ＆イベント”を速報形式で紹介している。



注目は、大丸松坂屋高槻店で開催される多国籍グルメ特集。レチョンやコシャリなど、万博で話題になった世界の味がデパ地下に集結する。



さらに、SNSでバズったパキスタンマンゴースイーツが話題の「ハラル ムガル」が京都に初出店。あの人気メニューが大阪近郊で楽しめるチャンスとなっている。



そのほか、「人生ゲーム REBORN in 2050」やサウジアラビアの食文化イベント、アフリカ祭など体験型イベントも続々登場。



そして、万博記念公園のミャクミャクモニュメントがまもなく終了という見逃せない情報も。



アフター万博、“どこ行く？”問題のヒントが詰まった1本。気になる人は動画をチェックしてみてはいかがだろうか。



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