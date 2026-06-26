「日経225ミニ」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限2万6550枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万6550枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 26550( 25550)
ソシエテジェネラル証券 11110( 11110)
バークレイズ証券 10749( 10749)
SBI証券 13618( 8354)
インタラクティブ証券 2044( 2044)
楽天証券 5048( 1892)
豊証券 779( 779)
マネックス証券 705( 705)
松井証券 642( 642)
フィリップ証券 572( 572)
ゴールドマン証券 521( 521)
三菱UFJeスマート 741( 477)
JPモルガン証券 176( 176)
日産証券 155( 155)
三田証券 145( 145)
ドイツ証券 28( 28)
光世証券 15( 15)
立花証券 15( 15)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 431( 431)
ABNクリアリン証券 219( 219)
楽天証券 265( 191)
マネックス証券 140( 140)
SBI証券 253( 103)
フィリップ証券 57( 57)
JPモルガン証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 27( 17)
松井証券 17( 17)
インタラクティブ証券 13( 13)
ドイツ証券 6( 6)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 326558( 326558)
ソシエテジェネラル証券 192935( 192935)
バークレイズ証券 147856( 147856)
SBI証券 107145( 44667)
楽天証券 54590( 32944)
日産証券 28177( 28177)
松井証券 27909( 27909)
サスケハナ・ホンコン 18336( 18336)
JPモルガン証券 13020( 13020)
モルガンMUFG証券 11620( 11620)
ゴールドマン証券 11309( 11175)
三菱UFJeスマート 15289( 8929)
ビーオブエー証券 6913( 6913)
マネックス証券 6565( 6565)
みずほ証券 5767( 5595)
UBS証券 5275( 5275)
BNPパリバ証券 5234( 5234)
野村証券 5361( 5167)
SMBC日興証券 4229( 4229)
インタラクティブ証券 2657( 2657)
東海東京証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 26550( 25550)
ソシエテジェネラル証券 11110( 11110)
バークレイズ証券 10749( 10749)
SBI証券 13618( 8354)
インタラクティブ証券 2044( 2044)
楽天証券 5048( 1892)
豊証券 779( 779)
マネックス証券 705( 705)
松井証券 642( 642)
フィリップ証券 572( 572)
ゴールドマン証券 521( 521)
三菱UFJeスマート 741( 477)
JPモルガン証券 176( 176)
日産証券 155( 155)
三田証券 145( 145)
ドイツ証券 28( 28)
光世証券 15( 15)
立花証券 15( 15)
BNPパリバ証券 3( 3)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 431( 431)
ABNクリアリン証券 219( 219)
楽天証券 265( 191)
マネックス証券 140( 140)
SBI証券 253( 103)
フィリップ証券 57( 57)
JPモルガン証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 27( 17)
松井証券 17( 17)
インタラクティブ証券 13( 13)
ドイツ証券 6( 6)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 326558( 326558)
ソシエテジェネラル証券 192935( 192935)
バークレイズ証券 147856( 147856)
SBI証券 107145( 44667)
楽天証券 54590( 32944)
日産証券 28177( 28177)
松井証券 27909( 27909)
サスケハナ・ホンコン 18336( 18336)
JPモルガン証券 13020( 13020)
モルガンMUFG証券 11620( 11620)
ゴールドマン証券 11309( 11175)
三菱UFJeスマート 15289( 8929)
ビーオブエー証券 6913( 6913)
マネックス証券 6565( 6565)
みずほ証券 5767( 5595)
UBS証券 5275( 5275)
BNPパリバ証券 5234( 5234)
野村証券 5361( 5167)
SMBC日興証券 4229( 4229)
インタラクティブ証券 2657( 2657)
東海東京証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース