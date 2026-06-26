　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万6550枚だった。

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 26550(　 25550)
ソシエテジェネラル証券　　　 11110(　 11110)
バークレイズ証券　　　　　　 10749(　 10749)
SBI証券　　　　　　　 　　　 13618(　　8354)
インタラクティブ証券　　　　　2044(　　2044)
楽天証券　　　　　　　　　　　5048(　　1892)
豊証券　　　　　　　　　　　　 779(　　 779)
マネックス証券　　　　　　　　 705(　　 705)
松井証券　　　　　　　　　　　 642(　　 642)
フィリップ証券　　　　　　　　 572(　　 572)
ゴールドマン証券　　　　　　　 521(　　 521)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 741(　　 477)
JPモルガン証券　　　　　　　　 176(　　 176)
日産証券　　　　　　　　　　　 155(　　 155)
三田証券　　　　　　　　　　　 145(　　 145)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　28(　　　28)
光世証券　　　　　　　　　　　　15(　　　15)
立花証券　　　　　　　　　　　　15(　　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　　 3)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 431(　　 431)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 219(　　 219)
楽天証券　　　　　　　　　　　 265(　　 191)
マネックス証券　　　　　　　　 140(　　 140)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 253(　　 103)
フィリップ証券　　　　　　　　　57(　　　57)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　　50)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　27(　　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
インタラクティブ証券　　　　　　13(　　　13)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　326558(　326558)
ソシエテジェネラル証券　　　192935(　192935)
バークレイズ証券　　　　　　147856(　147856)
SBI証券　　　　　　　 　　　107145(　 44667)
楽天証券　　　　　　　　　　 54590(　 32944)
日産証券　　　　　　　　　　 28177(　 28177)
松井証券　　　　　　　　　　 27909(　 27909)
サスケハナ・ホンコン　　　　 18336(　 18336)
JPモルガン証券　　　　　　　 13020(　 13020)
モルガンMUFG証券　　　　　　 11620(　 11620)
ゴールドマン証券　　　　　　 11309(　 11175)
三菱UFJeスマート　　　　　　 15289(　　8929)
ビーオブエー証券　　　　　　　6913(　　6913)
マネックス証券　　　　　　　　6565(　　6565)
みずほ証券　　　　　　　　　　5767(　　5595)
UBS証券　　　　　　　 　　　　5275(　　5275)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　5234(　　5234)
野村証券　　　　　　　　　　　5361(　　5167)
SMBC日興証券　　　　　　　　　4229(　　4229)
インタラクティブ証券　　　　　2657(　　2657)
東海東京証券　　　　　　　　　　 2(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース