２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比９３．０２ポイント（２．２６％）安の４０２７．２７ポイントと３日ぶりに反落している。

ハイテク株安が重しとなる流れ。人工知能（ＡＩ）投資の拡大や、先端ハイテク製品「国産化」などの期待で上昇が続いていた銘柄群が利益確定売りにおされ、投資家心理を圧迫している。上海のハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では２５日、主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」が３．９％高と大幅続伸し、連日で史上最高値を更新していた。きょう２６日は１．７％安と反落している。指数は徐々に下げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。携帯端末ＯＤＭの華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）と光ファイバー・ケーブルの江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）がそろって９．９％安、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が８．８％安、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が４．６％安で引けた。

非鉄や産金株も安い。江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が６．７％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が４．６％、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が３．１％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が１．７％ずつ下落した。

医薬株もさえない。甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）が５．２％安、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が４．４％安、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が４．０％安、津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が３．９％安で取引を終えた。そのほか、素材株、消費株、自動車株、運輸株、インフラ関連株、金融株、不動産株など幅広く売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．４６ポイント（０．９１％）安の２６８．１２ポイント、深センＢ株指数が１５．０４ポイント（１．３３％）安の１１１２．８１ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）