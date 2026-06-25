台風7号が27日にも関東甲信地方に接近する恐れがあり、気象庁が警戒を呼びかけた。こうした事態を受けて25日、各地で予定されていたイベントの中止発表が相次いだ。

実業家ひろゆき（西村博之）氏が総合プロデュースするアイドル音楽フェス「UP−T presents HERO SONIC 2026」の主催者は、27、28日に横浜赤レンガ倉庫で開催予定だった同イベントを中止することを公式サイトなどでこの日、発表した。

サイトでは「6月27日（土）、6月28日（日）に赤レンガパークにて開催を予定しておりました「UP−T presents HERO SONIC 2026」は、台風7号および台風8号の影響により、会場内の安全確保が困難であることに加え、各交通機関の運休・遅延・欠航などの影響が予想されることから、ご来場いただく皆様ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に協議を重ねた結果、開催を中止することを決定いたしました」と説明した。

気象予報では、28日には天候回復の見込みだが、「前日の影響による会場設備の復旧作業に時間を要し、本来予定しておりましたプログラムを十分な形で実施することが困難であると判断したため、あわせて開催を中止とさせていただきます」と説明。チケットは全額、払い戻しとなるとした。

また、静岡県南伊豆町で27日、予定されていた「第30回 OverNight60kmみちくさウルトラマラソン」もこの日、中止を発表。長距離を走行するイベントだけに、「強風や大雨による転倒・事故の危険性、交通環境の悪化、さらには湘南地域での高潮の懸念など、参加者やボランティアの皆様の安全を最優先に検討した結果、中止という苦渋の決断に至りました」と説明した。大会規約により、参加料の返金は行われない。

新日本プロレスはこの日、千葉県市原市での地域活性化プロジェクト「タグチトレイン2号 IN 小湊鉄道 KING OF 夏祭り！」ツアーを延期すると発表した。「台風接近に伴い、タグチトレイン2号を運行予定である小湊鐵道株式会社の判断により、お客様の安全を最優先に考慮した結果、やむを得ずツアーを延期とさせていただくこととなりました」とした。支払い済みの旅行代金は全額返金される。新たな日程が決まり次第、発表される。

5人組アイドルグループ「ノブレス・ミネット」は、27日に東京・立川市のタクロス立川で予定していたデビュー曲発売イベントを中止すると発表した。「台風の接近に伴い、ご来場いただく皆様、出演者、スタッフの安全を最優先にタクロス立川様と協議した結果、中止とさせていただくこととなりました」と説明。「楽しみにしてくださっていた皆様には大変申し訳ございませんが、また皆様にお会いできる機会を作れるよう努めてまいりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします」と理解を求めた。

一方で、横浜市のKアリーナ横浜で27日に公演を予定しているロックバンド「B’z」は、この日午後6時過ぎの段階で「現在、公演は予定通り開催する方向で調整を進めております」と説明。「ただし、当日の天候や交通機関の状況によっては、ご来場予定の皆様の安全を考慮し、開場時間やグッズ販売開始時刻の変更等が発生する可能性がございます」とした。