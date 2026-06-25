見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「白日の夢」の第65回は、６月26日午前７時45分からＢＳで、６月27日午前８時15分から総合で放送される。

【写真】小説を読むりんを気にするシマケン

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

＊以下第65回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

りん（見上愛さん）はシマケン（佐野晶哉さん）の小説を読む。

一方の直美（上坂樹里さん）は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真さん）に呼び止められて…。

そんな中、ツヤ（東野絢香さん）がある事件を起こしてしまう。

ーーーーーーーーーーー

脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。