『ゼクシオ14レディス』に今年の流行色「ティールミント」が登場！ 7月25日に限定デビュー
ダンロップスポーツマーケティングから、限定クラブのアナウンス。大人気レディスクラブの最新作『ゼクシオ 14 レディス』に、新色「ティールミント」が仲間入り。7月25日から数量限定で発売される。
【写真】キャディバッグ全体もこの爽やかさ！
今回は「爽やかに、私らしく。クラブもボールもバッグも、全部、私色。」がコンセプトで、2026年のトレンドカラーを取り入れて開発。デザインテーマの“Playful”の通り、女性らしい上品さの中に遊び心とスポーティさを絶妙にブレンドし、この爽やかで清潔感ある色調なら、暑い夏もアクティブな女性の個性を引き立ててくれそう。 トータルコーデを提案する同社は、クラブだけでなく、同じカラーのボール『ゼクシオ HYPER RD』やキャディバッグ（GGC-X166WL）もこの夏、同時展開する。すべてをお揃いにすれば、この夏以降は「ティールミント」スタイルで楽しめるというわけだ。
気になる価格は、ドライバーが103,400円、FWが67,100円、ハイブリッドが52,800円、アイアン5本セットが159,500円。そして一緒に揃えたいボールが7,590円、キャディバッグが35,200円となっている（すべて税込）。「人とはちょっと違うゼクシオが欲しい」女性には、見逃せない候補になりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】キャディバッグ全体もこの爽やかさ！
【写真】ボールも爽やかなティールミント！
『ゼクシオ14レディス』に今年の流行色「ティールミント」が登場！ 7月25日に限定デビュー
「結局これが一番良かった」の声多数!? 昨秋発売の国産ドライバーがじわじわ人気沸騰中【週間ギアランキング】
女子プロのUT打痕はなぜ芯にしか付かない？ アマが真似るべきは「スイング」ではなく「選び方」だった！
【写真】キャディバッグ全体もこの爽やかさ！
今回は「爽やかに、私らしく。クラブもボールもバッグも、全部、私色。」がコンセプトで、2026年のトレンドカラーを取り入れて開発。デザインテーマの“Playful”の通り、女性らしい上品さの中に遊び心とスポーティさを絶妙にブレンドし、この爽やかで清潔感ある色調なら、暑い夏もアクティブな女性の個性を引き立ててくれそう。 トータルコーデを提案する同社は、クラブだけでなく、同じカラーのボール『ゼクシオ HYPER RD』やキャディバッグ（GGC-X166WL）もこの夏、同時展開する。すべてをお揃いにすれば、この夏以降は「ティールミント」スタイルで楽しめるというわけだ。
気になる価格は、ドライバーが103,400円、FWが67,100円、ハイブリッドが52,800円、アイアン5本セットが159,500円。そして一緒に揃えたいボールが7,590円、キャディバッグが35,200円となっている（すべて税込）。「人とはちょっと違うゼクシオが欲しい」女性には、見逃せない候補になりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】キャディバッグ全体もこの爽やかさ！
【写真】ボールも爽やかなティールミント！
『ゼクシオ14レディス』に今年の流行色「ティールミント」が登場！ 7月25日に限定デビュー
「結局これが一番良かった」の声多数!? 昨秋発売の国産ドライバーがじわじわ人気沸騰中【週間ギアランキング】
女子プロのUT打痕はなぜ芯にしか付かない？ アマが真似るべきは「スイング」ではなく「選び方」だった！