SEVENTEEN・ジョンハン、ついに本日（25日）除隊！グループ初の“兵役終了メンバー”に

SEVENTEENのジョンハンが、ついにファンのもとへ帰ってくる。

本日（6月25日）、ジョンハンは社会服務要員としての服務を終え、招集解除される。

【写真】「日本大好きじゃん」ジョンハン、沖縄に出現！

これにより、SEVENTEENのメンバーとして初めて兵役を終えた“軍服務終了メンバー”となった。

ジョンハンは2024年9月26日から、社会服務要員として代替服務を開始。約1年9カ月にわたる服務を終え、再び活動再開への期待が高まっている。

（写真提供＝OSEN）ジョンハン

現在、SEVENTEENではメンバーたちが相次いで国防の義務を果たしている。ウォヌは社会服務要員として服務中で、ホシとウジは陸軍現役として入隊し、服務を続けている。

さらに今後、韓国国籍のミンギュ、ドギョム、スングァン、バーノン、ディノも入隊を控えている。グループが“兵役期”に入っているなか、いち早く戻ってくるジョンハンがどのような活動で空席を埋めていくのか、ファンの関心が集まっている。

なお、SEVENTEENは6月20・21日の2日間、仁川アジアド主競技場で「2026 SEVENTEEN 10TH FAN MEETING『CARAT LAND』」を開催し、ファンと特別な時間を過ごした。

◇ジョンハン プロフィール

1995年10月4日生まれ。本名ユン・ジョンハン。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。高校時代に地下鉄の駅でスカウトされ、現在所属するPLEDISエンターテインメントの練習生に。もともと芸能界を目指していたわけではなく、過去にテレビ番組を通じて「学生時代はバリスタや幼稚園教諭を夢見る平凡な学生だった」と語っている。中性的なルックスとは裏腹に、いたずら好きな一面も。