福岡退団DF池田樹雷人の移籍先が決定「新たな一歩を踏み出せることに感謝します」
鹿児島ユナイテッドFCは24日、DF池田樹雷人(29)がアビスパ福岡から完全移籍で加入することを発表した。
池田は2024年7月にFC町田ゼルビアから福岡へ期限付き移籍し、翌2025年に完全移籍。今季のJ1百年構想リーグでは出場がなく、今月3日に福岡から契約満了が発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF池田樹雷人
(いけだ・じゅらと)
■生年月日
1996年9月17日(29歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
186cm/82kg
■経歴
三菱養和SC巣鴨Jrユース-三菱養和SCユース-C大阪-バンコク・グラスFC(タイ)-C大阪-愛媛-長野-愛媛-秋田-町田-福岡-町田-福岡
■出場歴
J1リーグ:3試合
J2リーグ:94試合5得点
J3リーグ:19試合
リーグカップ:4試合
天皇杯:4試合
■コメント
2026/27シーズンより鹿児島ユナイテッドFCに加入します。池田樹雷人です。
新たな一歩を踏み出せることに感謝します。
プレーで見せます。
必ず昇格。
池田は2024年7月にFC町田ゼルビアから福岡へ期限付き移籍し、翌2025年に完全移籍。今季のJ1百年構想リーグでは出場がなく、今月3日に福岡から契約満了が発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF池田樹雷人
(いけだ・じゅらと)
■生年月日
1996年9月17日(29歳)
東京都
■身長/体重
186cm/82kg
■経歴
三菱養和SC巣鴨Jrユース-三菱養和SCユース-C大阪-バンコク・グラスFC(タイ)-C大阪-愛媛-長野-愛媛-秋田-町田-福岡-町田-福岡
■出場歴
J1リーグ:3試合
J2リーグ:94試合5得点
J3リーグ:19試合
リーグカップ:4試合
天皇杯:4試合
■コメント
2026/27シーズンより鹿児島ユナイテッドFCに加入します。池田樹雷人です。
新たな一歩を踏み出せることに感謝します。
プレーで見せます。
必ず昇格。