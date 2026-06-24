　鹿児島ユナイテッドFCは24日、DF池田樹雷人(29)がアビスパ福岡から完全移籍で加入することを発表した。

　池田は2024年7月にFC町田ゼルビアから福岡へ期限付き移籍し、翌2025年に完全移籍。今季のJ1百年構想リーグでは出場がなく、今月3日に福岡から契約満了が発表されていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF池田樹雷人

(いけだ・じゅらと)

■生年月日

1996年9月17日(29歳)

■出身地

東京都

■身長/体重

186cm/82kg

■経歴

三菱養和SC巣鴨Jrユース-三菱養和SCユース-C大阪-バンコク・グラスFC(タイ)-C大阪-愛媛-長野-愛媛-秋田-町田-福岡-町田-福岡

■出場歴

J1リーグ:3試合

J2リーグ:94試合5得点

J3リーグ:19試合

リーグカップ:4試合

天皇杯:4試合

■コメント

2026/27シーズンより鹿児島ユナイテッドFCに加入します。池田樹雷人です。

新たな一歩を踏み出せることに感謝します。

プレーで見せます。

必ず昇格。