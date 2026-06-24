かわにしなつきが、デジタルシングル「ねえ、あのさ」を配信リリース。あわせてMVも公開された。

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今作は“近すぎて気づけなかった優しさ”をテーマにした一曲。恋人や家族、愛犬など、聴く人それぞれが大切な存在を重ねられる繊細な歌詞と、儚いピアノサウンドが印象的な楽曲に仕上がっている。すぐそばで囁きかけるような温かみのあるボーカルが、楽曲の世界観を深く彩る。MVは、ノスタルジックな映像とサウンドが合わさることで、楽曲のエモーショナルな空気感を際立たせる作品となっている。

かわにしなつきは楽曲について、「この楽曲は、普段はなかなか言葉にできない『ありがとう』という気持ちを曲にしました。当たり前のように隣にいてくれる人や存在ほど、その大切さに気づけなかったり、優しさに甘えてしまったりすることがあると思います。『ねえ、あのさ』という何気ない言葉から始まるこの曲が、大切な誰かを思い浮かべたり、素直な気持ちを届けたくなるきっかけになれば嬉しいです」とコメントしている。

なおかわにしは、10月から名古屋、大阪、東京を巡るワンマンライブツアー『rotary』の開催を予定。夏には『LuckyFes’26』への出演も決定している。

・かわにしなつき コメント

この楽曲は、普段はなかなか言葉にできない「ありがとう」という気持ちを曲にしました。当たり前のように隣にいてくれる人や存在ほど、その大切さに気づけなかったり、優しさに甘えてしまったりすることがあると思います。「ねえ、あのさ」という何気ない言葉から始まるこの曲が、大切な誰かを思い浮かべたり、素直な気持ちを届けたくなるきっかけになれば嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）