【画像1枚で世界旅行】今だけ無料の「Happy Oyster 1.0」完全ガイド！ AIで作った動画空間の中を歩き回れる世界モデルの使い方！

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【画像1枚で世界旅行】今だけ無料の「Happy Oyster 1.0」完全ガイド！ AIで作った動画空間の中を歩き回れる世界モデルの使い方！」と題した動画を公開した。中国のアリババグループのAIチームが開発した世界モデルAI「Happy Oyster 1.0」の概要と、具体的な使い方について速報形式で解説している。



動画ではまず、「Happy Oyster 1.0」が「自分だけのリアルな『世界』をその場で作り出して自由に動かすことができ」るAIであることを紹介した。このモデルは主に2種類用意されている。1つ目は、テキストや画像から移動やジャンプなどのアクションを楽しめる空間を構築する「Adventure」モードである。1分間の動画を生成し、一人称と三人称の視点に対応している。2つ目は、テキストと複数の参照画像から最大3分間の動画を生成する「Directing」モードだ。動画の再生中にテキストで指示を出し、オブジェクトの追加や削除をリアルタイムで行えるのが特徴である。



具体的な使い方として、公式プラットフォームでのログイン方法や各モードの操作手順が実演された。「Adventure」モードでは、渋谷の背景画像と「渋谷の街を日本人男性が歩いている」というテキストを入力し、キーボードでキャラクターを操作する様子が公開された。「Directing」モードでは、パリの街の画像をアップロードし、物語性のあるストーリー動画を生成する手順が示された。また、作成した動画はプロフィール画面から再確認やダウンロードが可能であることも紹介されている。



「Happy Oyster 1.0」は現在無料で提供されており、2026年7月17日までは毎日1000クレジットが付与される。無料期間終了後は有料プランへ移行する可能性があるほか、今後はAPIの提供も予定されているという。動画の概要欄には公式プラットフォームなどの関連リンクがまとめられているため、期間内にアクセスして最新のAI空間を体験してみるとよいだろう。