この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「他の人は、「遠い天体」。」と題した動画を公開した。動画では、他者とのコミュニケーションや相互理解の本質について、独自の視点から深い洞察を展開している。



冒頭で茂木氏は、他人の話を聞く行為を「全く別の宇宙を望遠鏡を使って覗き込むようなもの」と表現。多くの人が抱く「第一印象」については「大体あまり当てにならない」と指摘した。その理由として、第一印象は過去の経験によって作られた自身の「認知地図」を目の前の相手に当てはめているに過ぎないと説明する。しかし、相手に興味を持ち深掘りしていく段階で、当初の印象とは全く違うその人の本質が現れてくると語る。



茂木氏はこれを遠い宇宙の観測に例え、「電波望遠鏡とかニュートリノとかも使って観測していくと、思ってたのと全然違うわみたいになってくる」と説明。また、一般的な日常会話は相手や世間に合わせようとするため、当たり障りのない内容になりがちだと分析する。それを乗り越えて「本当の会話」を始めた時にこそ相手の真髄に達すると主張し、そのためには「度量と勇気がいるし、世の中のトレンドから離れる態度も必要」だと、表面的な関係を脱却する難しさにも言及した。



動画の終盤、茂木氏自身も短い時間の中で相手を深掘りする対話を心がけていると明かす。相手を遠い宇宙と捉え、その解像度を上げていく態度は「人生に実りをもたらし、真の理解に達する」手段だと強調。最後は「全員、人間という遠い天体を観測する天文学者になればいい」という印象的な言葉で動画を締めくくった。