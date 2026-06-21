上級者向けテクニック！バンカーからピタリと寄せるコツを解説

スコアをすぐにまとめたいならショートゲームのレベルアップが急務！アプローチとバンカーのお役立ちテクニックをツアープロがレッスン！

打ち込みすぎに注意！コックを早くほどいて丸く振る！

コック&リリースが決め手

体の回転でクラブを丸く大きく振る。振り抜きを高めるほどスピンが利く。

入射角をゆるやかにするのがワンランク上の寄せテク

バンカーは上から打ち込んだほうが簡単ですが、打ち込みすぎるとヘッドが砂の中に深くもぐってしまい、距離感も方向性も合いにくくなります。そこで、アドレス時にフェース面が真上を向くように目いっぱい開いたら、コックを使ってクラブを振り上げ、それを早めにリリースします。

このコック＆リリースでヘッドを走らせつつ、入射角をゆるやかにするのがワンランク上のテクニックです。丸く大きく振るイメージで、バンスを滑らせながら振り抜けば、砂が効率よく爆発するのでスピンコントロールもできるようになりますよ。

上から打ち込まず、ヘッドがボールの下をくぐり抜けるように振り抜こう。

ヘッドを低い位置から入れて、砂とボールを一緒に弾き飛ばす。フェースを開いていれば、飛びすぎることはない。

ヒザを曲げて重心を下げる

フェース面が真上を向くように大きく開き、体の重心をいつもより下げて構えることが大切。

いかがでしたか？ バンカーショットでは、このレッスンを参考に実践してみましょう！

出水田大二郎

●いずみだ・だいじろう／１９９３年生まれ、鹿児島県出身。１８３㎝、90㎏。３００ヤード超の豪快なショットと攻撃的なゴルフが魅力の大型プレーヤー。今季はツアー２勝目を目指す。ＴＯＳＳ所属。

構成＝小山俊正、野中真一

写真＝中野義昌、高橋淳司