この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が、退職所得控除と退職金の受け取りタイミングをテーマに、視聴者から寄せられた税務の疑問に幅広く答えた動画を公開した。



冒頭では、国税局の調査官による不祥事を取り上げている。酒に酔って飲食店の店長に暴力を振るい、2ヶ月の怪我を負わせたうえ、店内で法人の申告内容を漏洩したというものだ。翌日の謝罪訪問時にも同様の情報漏洩があったとされ、菅原氏は「情報漏洩はダメ、絶対」と断じた。停職3ヶ月という処分の軽さに強い違和感を示し、民間企業なら大問題になり得る案件だと厳しく指摘した。この導入部分だけでも、菅原氏の歯に衣着せぬスタンスがよく伝わってくる。



視聴者質問にも回答している。個人事業主が親名義の軽バンを借りてレンタル料を経費計上できるかという問いには「できる」としながらも、親側が確定申告を要するケースや所得条件についても丁寧に補足した。



税務調査をビデオで録画できるかという質問には、録画自体は可能と回答。ただし、調査官から録画中止を求められた場合は調査が後日になる可能性があるという現実的な側面にも触れた。一方で、防犯カメラとして設置して継続録画する方法も提案し、調査の透明性確保という観点から録画の意義を強調している。



退職所得控除に関しては、iDeCoを解約して退職金を受け取ってから10年以上空けることで、小規模企業共済の退職金にも控除をフルに活用できる仕組みを解説した。重要なのは「共済加入から10年」ではなく「iDeCo解約から10年」という点であり、受け取りの順番と間隔を意識することが節税の鍵になると整理している。



小規模企業共済に積み立てて、その資金を担保に借り入れて運用するという活用法については、預けるだけで所得控除を受けられる節税メリットがあると解説した。「そのまま投資すれば同じではないか」という疑問に対しては、所得控除という比較軸が根本的に異なると明確に整理している。



相続税の国際的な扱いや、通勤手当の制度改正に伴う駐車場代の非課税枠など、身近な実務テーマにも丁寧に答えており、情報量の多い構成となっている。