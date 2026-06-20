快適なトイレの4条件

1.広さや深さが体のサイズに合っている

猫は排泄前後にくるくると回ったり、砂を掘ったりする習性があります。狭すぎたりサイズが合っていないと、ストレスを感じたり、姿勢が安定せずに排泄を我慢してしまうこともあります。

一般的には、猫の体長の1.5倍程度の大きさが理想的といわれています。さらに、猫砂がたっぷり入る深さのものを選ぶと、猫が掘っても砂が飛び散りにくいです。

子猫やシニアの猫であれば、すんなり出入りができるような高さのものを選ぶ、スロープを設置するといった工夫をしてあげましょう。

2.猫砂が清潔で、好みに合っている

猫はとってもきれい好きな動物。排泄物が残っていたり、猫砂が汚れていたりすると、トイレを使うのを嫌がることがあります。

排便や排尿で汚れた猫砂はそのつど取り除いて、月一回程度はトイレを丸洗いすることをおすすめします。猫砂を入れ替える際には、古いものを少し混ぜると猫が安心して排泄しやすいです。

猫は足裏の感触に敏感といわれており、どんな猫砂を使うかも重要なポイントです。粒の大きさや素材など様々なタイプがありますので、好みに合わせて選んであげると快適度が上がるでしょう。

3.静かで安心できる場所にある

警戒心が強く、繊細な猫にとってトイレの設置場所はとても大切です。

玄関などの人通りが多く温度調整がしにくい場所は避けましょう。洗濯機の隣や台所の近くといった色々な音がしやすいところも、猫にとっては安心できる空間とはいえません。

普段あまり人が立ち入らない部屋や家具の陰など、人目につきにくく、静かな場所に設置しましょう。風通しがよく、湿気がこもりにくい場所だと、においや菌の繁殖を防ぐことができるのでおすすめです。

4.十分な数がある

トイレにまつわる問題で見落としがちなのが、数不足です。”飼育頭数＋1個以上”が理想的で、1匹だけでも2個設置しておくと良いとされています。

さらに、複数の猫を飼っている場合は要注意。他の猫が使った直後のトイレを嫌がったり、他の猫の存在が気になって落ち着いて排泄できなかったりする猫もいます。

「うちは仲良しだから1つで大丈夫」とは思わず、猫の数に合わせてトイレを用意しましょう。階や設置場所を変えると、それぞれの猫が好みに合わせてトイレを使うことができます。

環境を整えるべき理由

トイレの環境が整っていないと、猫は排泄を我慢してしまうことがあります。

我慢することで泌尿器の病気になりやすくなるため、注意が必要です。特に、細菌が原因で起こる膀胱炎や結石が尿道にできる尿道結石は、命にかかわる恐れもあります。

トイレが気に入らないと、布団やソファなどで粗相をしてしまうことも。習慣化すると、人間の日常生活にも影響が及びます。強く叱ったりはせずに、トイレの環境を見直してみましょう。

改善のコツ

トイレの環境を改善するときには、一気にすべてを変えないことがポイントです。

たとえば、トイレ本体や猫砂、設置場所を同時に変えると、猫は不安になったり混乱したりしてしまいます。まずは猫砂だけ、慣れてきたら次は場所を変えるというように、少しずつ試すと受け入れやすくなります。

トイレや猫砂を変えるときには、1～2週間程度はそれまで使っていたものも置いてあげると、猫がより安心するのでおすすめです。

まとめ

猫にとってトイレが快適な空間であるかどうかは、健康や生活の質に深く関わる大切な要素です。

広さや清潔さ、設置場所、トイレの数などが不適切だと、ストレスや病気の原因となったり、排泄トラブルにつながったりします。

毎日使うトイレだからこそ、愛猫が「居心地がいいな」と感じているか、ぜひチェックしてみてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)