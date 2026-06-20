―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　アストロＨＤ <186A>
　26年4月期の連結最終損益は66.9億円の赤字(前の期は215億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、27年4月期は96億円の赤字～106億円の赤字となる見通しとなった。

▲No.4　Ｈａｍｅｅ <3134>
　26年4月期の連結経常利益は前の期比67.6％減の7.6億円になり、27年4月期も前期比51.5％減の3.6億円に大きく落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<462A> ファンディノ 　東Ｇ 　 -39.05 　　6/12　　上期　　　　赤拡
<2345> ホドルワン 　　東Ｓ 　 -37.11 　　6/15　　上期　　　　赤縮
<186A> アストロＨＤ 　東Ｇ 　 -33.81 　　6/12　本決算　　　　赤拡
<3134> Ｈａｍｅｅ 　　東Ｓ 　 -32.59 　　6/15　本決算　　　-51.51
<4378> ＣＩＮＣ 　　　東Ｇ 　 -29.59 　　6/12　　上期　　　　黒転

<442A> クラシコ 　　　東Ｇ 　 -29.51 　　6/15　　上期　　　　赤転
<556A> 犬猫生活 　　　東Ｇ 　 -28.98 　　6/15　本決算　　　 20.00
<4075> ブレインズ 　　東Ｇ 　 -19.15 　　6/12　　　3Q　　　 12.30
<218A> リベラウェア 　東Ｇ 　 -18.13 　　6/12　　　3Q　　　　赤拡
<7692> Ｅインフィニ 　東Ｓ 　 -17.78 　　6/12　　　3Q　　　　6.82

<4592> サンバイオ 　　東Ｇ 　 -14.90 　　6/15　　　1Q　　　　赤縮
<9240> デリバリコン 　東Ｇ 　 -14.89 　　6/12　　　3Q　　　375.68
<6656> インスペック 　東Ｓ 　 -14.57 　　6/12　本決算　　　 28.21
<441A> ＮＥ 　　　　　東Ｇ 　 -14.29 　　6/12　本決算　　　-17.59
<5572> リッジアイ 　　東Ｇ 　 -12.74 　　6/12　　　3Q　　　 48.53

<7831> ウイルコＨＤ 　東Ｓ 　 -12.00 　　6/12　　上期　　　　赤縮
<324A> ブッキングＲ 　東Ｇ 　 -11.77 　　6/12　本決算　　　 -1.56
<7810> クロスフォー 　東Ｓ　　 -9.83 　　6/12　　　3Q　　　　黒転
<4174> アピリッツ 　　東Ｓ　　 -9.23 　　6/12　　　1Q　　　　　－
<500A> ＴＯブックス 　東Ｓ　　 -9.06 　　6/15　本決算　　　 -2.76

<3804> システムディ 　東Ｓ　　 -8.53 　　6/15　　上期　　　　0.15
<3565> アセンテック 　東Ｓ　　 -8.40 　　6/15　　　1Q　　　-68.21
<456A> ヒュマメイド 　東Ｇ　　 -8.37 　　6/15　　　1Q　　　　　－
<3444> 菊池製作 　　　東Ｓ　　 -7.98 　　6/12　本決算　　　　黒転
<3653> モルフォ 　　　東Ｇ　　 -6.51 　　6/12　　上期　　　　赤拡

<7110> クラシコム 　　東Ｇ　　 -6.18 　　6/15　　　3Q　　　 54.18
<8013> ナイガイ 　　　東Ｓ　　 -5.82 　　6/12　　　1Q　　　　赤縮
<4175> コリー 　　　　東Ｇ　　 -5.61 　　6/12　　　1Q　　　　赤拡
<460A> ＢＲＡＮＵ 　　東Ｇ　　 -5.36 　　6/12　　上期　　　 42.06
<4936> アクシージア 　東Ｓ　　 -4.73 　　6/12　　　3Q　　　-61.40

<2978> ツクルバ 　　　東Ｇ　　 -4.42 　　6/15　　　3Q　　　　赤転
<4382> ＨＥＲＯＺ 　　東Ｓ　　 -4.34 　　6/12　本決算　　　 71.57
<2991> ランドネット 　東Ｓ　　 -4.01 　　6/12　　　3Q　　　 20.36
<8894> レボリュー 　　東Ｓ　　 -4.00 　　6/15　　上期　　　　黒転
<4934> Ｐアンチエイ 　東Ｇ　　 -3.81 　　6/12　　　3Q　　　-31.38

<5079> ノバック 　　　東Ｓ　　 -3.44 　　6/12　本決算　　　-29.16
<9235> 売れるＧ 　　　東Ｇ　　 -3.31 　　6/12　　　3Q　　　　赤縮
<3823> ＷＨＤＣ 　　　東Ｓ　　 -3.13 　　6/15　本決算　　　　　－
<6049> イトクロ 　　　東Ｇ　　 -3.10 　　6/12　　上期　　　 30.17
<3320> クロスプラス 　東Ｓ　　 -2.79 　　6/12　　　1Q　　　-55.36

<5248> テクノロジー 　東Ｇ　　 -2.72 　　6/12　　　1Q　　　　赤転
<184A> 学びエイド 　　東Ｇ　　 -2.57 　　6/15　本決算　　　　黒転
<278A> テラドローン 　東Ｇ　　 -2.22 　　6/15　　　1Q　　　　赤拡
<1840> 土屋ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -2.11 　　6/15　　上期　　　　赤拡
<168A> イタミアート 　東Ｇ　　 -1.85 　　6/12　　　1Q　　　　9.52

<7073> ジェイック 　　東Ｇ　　 -1.78 　　6/12　　　1Q　　　　赤縮
<2373> ケア２１ 　　　東Ｓ　　 -1.67 　　6/12　　上期　　　　黒転
<3159> 丸善ＣＨＩ 　　東Ｓ　　 -1.42 　　6/12　　　1Q　　　 24.80
<3169> ミサワ 　　　　東Ｓ　　 -1.21 　　6/12　　　1Q　　　　赤転
<3974> ＳＣＡＴ 　　　東Ｓ　　 -0.94 　　6/12　　上期　　　 10.64

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース