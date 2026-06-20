決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … アストロＨＤ、サンバイオ、リベラウェア (6月12日～18日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 アストロＨＤ <186A>
26年4月期の連結最終損益は66.9億円の赤字(前の期は215億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、27年4月期は96億円の赤字～106億円の赤字となる見通しとなった。
▲No.4 Ｈａｍｅｅ <3134>
26年4月期の連結経常利益は前の期比67.6％減の7.6億円になり、27年4月期も前期比51.5％減の3.6億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<462A> ファンディノ 東Ｇ -39.05 6/12 上期 赤拡
<2345> ホドルワン 東Ｓ -37.11 6/15 上期 赤縮
<186A> アストロＨＤ 東Ｇ -33.81 6/12 本決算 赤拡
<3134> Ｈａｍｅｅ 東Ｓ -32.59 6/15 本決算 -51.51
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ -29.59 6/12 上期 黒転
<442A> クラシコ 東Ｇ -29.51 6/15 上期 赤転
<556A> 犬猫生活 東Ｇ -28.98 6/15 本決算 20.00
<4075> ブレインズ 東Ｇ -19.15 6/12 3Q 12.30
<218A> リベラウェア 東Ｇ -18.13 6/12 3Q 赤拡
<7692> Ｅインフィニ 東Ｓ -17.78 6/12 3Q 6.82
<4592> サンバイオ 東Ｇ -14.90 6/15 1Q 赤縮
<9240> デリバリコン 東Ｇ -14.89 6/12 3Q 375.68
<6656> インスペック 東Ｓ -14.57 6/12 本決算 28.21
<441A> ＮＥ 東Ｇ -14.29 6/12 本決算 -17.59
<5572> リッジアイ 東Ｇ -12.74 6/12 3Q 48.53
<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ -12.00 6/12 上期 赤縮
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ -11.77 6/12 本決算 -1.56
<7810> クロスフォー 東Ｓ -9.83 6/12 3Q 黒転
<4174> アピリッツ 東Ｓ -9.23 6/12 1Q －
<500A> ＴＯブックス 東Ｓ -9.06 6/15 本決算 -2.76
<3804> システムディ 東Ｓ -8.53 6/15 上期 0.15
<3565> アセンテック 東Ｓ -8.40 6/15 1Q -68.21
<456A> ヒュマメイド 東Ｇ -8.37 6/15 1Q －
<3444> 菊池製作 東Ｓ -7.98 6/12 本決算 黒転
<3653> モルフォ 東Ｇ -6.51 6/12 上期 赤拡
<7110> クラシコム 東Ｇ -6.18 6/15 3Q 54.18
<8013> ナイガイ 東Ｓ -5.82 6/12 1Q 赤縮
<4175> コリー 東Ｇ -5.61 6/12 1Q 赤拡
<460A> ＢＲＡＮＵ 東Ｇ -5.36 6/12 上期 42.06
<4936> アクシージア 東Ｓ -4.73 6/12 3Q -61.40
<2978> ツクルバ 東Ｇ -4.42 6/15 3Q 赤転
<4382> ＨＥＲＯＺ 東Ｓ -4.34 6/12 本決算 71.57
<2991> ランドネット 東Ｓ -4.01 6/12 3Q 20.36
<8894> レボリュー 東Ｓ -4.00 6/15 上期 黒転
<4934> Ｐアンチエイ 東Ｇ -3.81 6/12 3Q -31.38
<5079> ノバック 東Ｓ -3.44 6/12 本決算 -29.16
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -3.31 6/12 3Q 赤縮
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ -3.13 6/15 本決算 －
<6049> イトクロ 東Ｇ -3.10 6/12 上期 30.17
<3320> クロスプラス 東Ｓ -2.79 6/12 1Q -55.36
<5248> テクノロジー 東Ｇ -2.72 6/12 1Q 赤転
<184A> 学びエイド 東Ｇ -2.57 6/15 本決算 黒転
<278A> テラドローン 東Ｇ -2.22 6/15 1Q 赤拡
<1840> 土屋ＨＤ 東Ｓ -2.11 6/15 上期 赤拡
<168A> イタミアート 東Ｇ -1.85 6/12 1Q 9.52
<7073> ジェイック 東Ｇ -1.78 6/12 1Q 赤縮
<2373> ケア２１ 東Ｓ -1.67 6/12 上期 黒転
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ -1.42 6/12 1Q 24.80
<3169> ミサワ 東Ｓ -1.21 6/12 1Q 赤転
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ -0.94 6/12 上期 10.64
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 アストロＨＤ <186A>
26年4月期の連結最終損益は66.9億円の赤字(前の期は215億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、27年4月期は96億円の赤字～106億円の赤字となる見通しとなった。
▲No.4 Ｈａｍｅｅ <3134>
26年4月期の連結経常利益は前の期比67.6％減の7.6億円になり、27年4月期も前期比51.5％減の3.6億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<462A> ファンディノ 東Ｇ -39.05 6/12 上期 赤拡
<2345> ホドルワン 東Ｓ -37.11 6/15 上期 赤縮
<186A> アストロＨＤ 東Ｇ -33.81 6/12 本決算 赤拡
<3134> Ｈａｍｅｅ 東Ｓ -32.59 6/15 本決算 -51.51
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ -29.59 6/12 上期 黒転
<442A> クラシコ 東Ｇ -29.51 6/15 上期 赤転
<556A> 犬猫生活 東Ｇ -28.98 6/15 本決算 20.00
<4075> ブレインズ 東Ｇ -19.15 6/12 3Q 12.30
<218A> リベラウェア 東Ｇ -18.13 6/12 3Q 赤拡
<7692> Ｅインフィニ 東Ｓ -17.78 6/12 3Q 6.82
<4592> サンバイオ 東Ｇ -14.90 6/15 1Q 赤縮
<9240> デリバリコン 東Ｇ -14.89 6/12 3Q 375.68
<6656> インスペック 東Ｓ -14.57 6/12 本決算 28.21
<441A> ＮＥ 東Ｇ -14.29 6/12 本決算 -17.59
<5572> リッジアイ 東Ｇ -12.74 6/12 3Q 48.53
<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ -12.00 6/12 上期 赤縮
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ -11.77 6/12 本決算 -1.56
<7810> クロスフォー 東Ｓ -9.83 6/12 3Q 黒転
<4174> アピリッツ 東Ｓ -9.23 6/12 1Q －
<500A> ＴＯブックス 東Ｓ -9.06 6/15 本決算 -2.76
<3804> システムディ 東Ｓ -8.53 6/15 上期 0.15
<3565> アセンテック 東Ｓ -8.40 6/15 1Q -68.21
<456A> ヒュマメイド 東Ｇ -8.37 6/15 1Q －
<3444> 菊池製作 東Ｓ -7.98 6/12 本決算 黒転
<3653> モルフォ 東Ｇ -6.51 6/12 上期 赤拡
<7110> クラシコム 東Ｇ -6.18 6/15 3Q 54.18
<8013> ナイガイ 東Ｓ -5.82 6/12 1Q 赤縮
<4175> コリー 東Ｇ -5.61 6/12 1Q 赤拡
<460A> ＢＲＡＮＵ 東Ｇ -5.36 6/12 上期 42.06
<4936> アクシージア 東Ｓ -4.73 6/12 3Q -61.40
<2978> ツクルバ 東Ｇ -4.42 6/15 3Q 赤転
<4382> ＨＥＲＯＺ 東Ｓ -4.34 6/12 本決算 71.57
<2991> ランドネット 東Ｓ -4.01 6/12 3Q 20.36
<8894> レボリュー 東Ｓ -4.00 6/15 上期 黒転
<4934> Ｐアンチエイ 東Ｇ -3.81 6/12 3Q -31.38
<5079> ノバック 東Ｓ -3.44 6/12 本決算 -29.16
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -3.31 6/12 3Q 赤縮
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ -3.13 6/15 本決算 －
<6049> イトクロ 東Ｇ -3.10 6/12 上期 30.17
<3320> クロスプラス 東Ｓ -2.79 6/12 1Q -55.36
<5248> テクノロジー 東Ｇ -2.72 6/12 1Q 赤転
<184A> 学びエイド 東Ｇ -2.57 6/15 本決算 黒転
<278A> テラドローン 東Ｇ -2.22 6/15 1Q 赤拡
<1840> 土屋ＨＤ 東Ｓ -2.11 6/15 上期 赤拡
<168A> イタミアート 東Ｇ -1.85 6/12 1Q 9.52
<7073> ジェイック 東Ｇ -1.78 6/12 1Q 赤縮
<2373> ケア２１ 東Ｓ -1.67 6/12 上期 黒転
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ -1.42 6/12 1Q 24.80
<3169> ミサワ 東Ｓ -1.21 6/12 1Q 赤転
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ -0.94 6/12 上期 10.64
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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