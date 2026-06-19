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YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が「【見逃し厳禁】6月から新ルール開始！ドコモmini乗り換えで最大13万円を合法的にむしり取る全手順」を公開した。動画では、ドックんとモコが「ドコモmini」の4GBプランを活用し、約2年間スマホ代を実質無料にする裏ワザと、最大10万円以上の還元を受けるための手順を解説している。

ドックんはまず、ドコモオンラインショップ限定の乗り換えキャンペーンと、あまり知られていない「隠れキャンペーン」を併用することで、合計19,610ポイントが還元されると説明。4GBプランの最安料金である月額880円で計算すると、「なんと実質22ヶ月間相当、つまり約2年間のスマホ代がチャラにできちゃう」と結論づけた。

一方で、6月から適用された新ルールと「気づきにくい罠」についても注意喚起している。キャンペーンの適用には事前のエントリーが必須化されたほか、申し込み途中で月額330円の「ドコモメールオプション」が自動付与される仕様になっており、不要な場合は忘れずに外すよう呼びかけている。

さらに、割引条件を満たすために固定回線や電気をドコモにまとめる際、特定の限定サイトを経由することで、最大10万円の現金キャッシュバックやギフトカードが得られる裏ワザも紹介。通信費を極限まで抑えつつ高額還元を狙うための、実践的な知識が詰まった内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:06

ドコモminiで約2年間スマホ代が実質無料になる裏ワザ
01:21

第1章：19,610ポイント還元！2つのキャンペーンを併用するカラクリ
04:13

第2章：6月からの新ルール「エントリー必須化」と気づきにくい罠
06:37

要注意！ドコモメールオプションが自動付与されるトラップ
07:50

第3章：割引条件をクリアして最大10万円の現金還元を狙う方法

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