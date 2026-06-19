MATCH 27 グループB第4戦



2026年6月19日 7:00キックオフ（会場：BCプレイスバンクーバー）

カナダ 6-0 カタール



初戦は苦しみながらも引き分けに持ち込んだカナダ。一方でカタールは初戦とは異なり、勝利を目指して積極的に戦う姿勢を打ち出していた。ともにワールドカップ初勝利を懸けた一戦が幕を開けた。



立ち上がりからテンションの高いゲームとなる。カタールは前線から積極的にプレスをかけるが、カナダは落ち着いたビルドアップでこれを回避。ボールを失っても素早い切り替えを見せ、完全ホームの大声援を背に主導権を握った。





7分にはアリ・アーメドのクロスにジョナサン・デイビッドが合わせるが、GKマフムド・アブナダが好セーブ。カナダが圧力を強めるなか、カタールもシンプルなロングボールを使ったカウンターで対抗した。それでも16分、ついに試合が動く。右サイドでの細かなパス交換からアリスター・ジョンストンが相手を背負いながら突破しクロスを供給。デイビッドのシュートはGKに阻まれたものの、こぼれ球をサイル・ラリンが押し込み先制点を奪う。ラリンはこれで2試合連続ゴールとなった。ハイドレーションブレイク後もカナダの勢いは衰えない。29分にはシュートのこぼれ球にデイビッドが素早く反応。ダイレクトボレーをゴール右隅へ流し込み、エースが追加点を挙げた。さらに32分、背後へ抜け出したタジョン・ブキャナンをホーマム・アフメドが後方から倒し、一度はPKの判定。しかしVARの結果、ファウルはボックス外で行われたと判定されPKは取り消しとなる。それでも決定機阻止と判断され、アフメドにはレッドカードが提示された。数的不利となったカタールに対し、カナダは前半終了間際にも襲いかかる。右サイドで存在感を放ったタジョン・ブキャナンが鋭い突破からクロスを供給。ラリンのヘディングはアブナダに阻まれたが、こぼれ球をデイビッドが押し込み3点目を奪った。一方的な内容で前半を終える。後半開始後もカナダの猛攻は続く。しかし、そのなかでアクシデントが発生する。イスマエル・コネがボールを受けた場面でアシム・マディボがタックルを見舞い、足に深く入ってしまう。コネはそのまま負傷交代となり、マディボにはレッドカードが提示された。カタールは9人での戦いを強いられることとなる。64分にはカナダがバイタルエリア付近でFKを獲得。ネイサン・サリバが壁の外側を巻く鮮やかなシュートを沈め、4点目を記録。ゴール後には負傷退場したコネの背番号8のユニフォームを掲げ、仲間への思いを示した。さらに80分、右サイドの崩しから生まれたクロスのこぼれ球にジェイコブ・シャッフェルバーグが反応。左足で放ったシュートはモハメド・アルマンナイに当たってコースが変わり、そのままゴールへ吸い込まれた。カナダは5点目を奪い、勝負を完全に決定づける。そして締めくくりはデイビッドだった。サリバのカットインシュートを巧みに収めると、華麗なターンから左足を一振り。豪快なシュートを突き刺しハットトリックを達成する。この得点でデイヴィッドは今大会の得点ランキング首位タイに浮上した。そのまま試合終了。カナダが6-0の歴史的大勝を収め、悲願のワールドカップ初勝利を手にした。ラリンの2試合連続ゴール、そしてデイビッドのハットトリックと攻撃陣は申し分ない内容を見せた。一方でコネの負傷状況は大きな不安材料となる。カタールにとっては厳しい敗戦となったが、残る試合でどのような修正を見せるかが問われる。カナダは次節、グループ首位通過を懸けてスイスとの大一番に挑む。［スコア］カナダ 6-0 カタール［得点者］カナダサイル・ラリン（16）ジョナサン・デイビッド（29、48、92）ネイサン・サリバ（64）モハメド・アルマンナイ（75）［ポゼッション］カナダ 55%カタール 36%中立 9%［シュート数］カナダ：30本カタール：2本［枠内シュート］カナダ：10本カタール：0本［イエローカード］カナダデレク・コーネリアスカタールアフメド・ファティ［レッドカード］カタールホーマム・アフメドアッシム・マディボカナダフォーメーション：［4-2-2］監督：ジェシー・マーシュGKマキシム・クレポー（オーランド・シティ）DFアリスター・ジョンストン（セルティック）リュック・デ・フーゲロールズ（フラム）デレク・コーネリアス（マルセイユ）リッチー・ラリア（トロントFC）MFステファン・ユースタキオ（ポルト）イスマエル・コネ（サッスオーロ）タジョン・ブキャナン（ビジャレアル）アリ・アーメド（ノリッジ・シティ）FWサイル・ラリン（マジョルカ）ジョナサン・デイビッド（ユヴェントス）交代出場46分 デレク・コーネリアス→モイーズ・ボンビト（ニース）56分 イスマエル・コネ→ネイサン・サリバ（アンデルレヒト）71分 アリ・アーメド→タニ・オルワセイ（ビジャレアル）71分 リュック・デ・フーゲロールズ→ジェイコブ・シャッフェルバーグ（ロサンゼルスFC）83分 タジョン・ブキャナン→ニコ・シグル（ハイドゥク・スプリト）カタールフォーメーション：［4-3-3］監督：フレン・ロペテギGKマフムド・アブナダ（アル・ラーヤン）DFペドロ・ミゲル（アル・サッド）アユブ・アルウィ（アル・ガラファ）ホーマム・アフメド（レオネサ）ブアレム・フヒ（アル・サッド）MFイッサ・ライェ（アル・アラビ）ジャッセム・ガーベル（アル・ラーヤン）アッシム・マディボ（アル・ワクラ）FWエジミウソン・ジュニオール（アル・ドゥハイル）アクラム・アフィフ（アル・サッド）ユスフ・アブドゥリサグ（アル・ワクラ）交代出場40分 ユスフ・アブドゥリサグ→スルタン・アルブラキ（アル・ドゥハイル）46分 エジミウソン・ジュニオール→アフメド・ファティ（アル・アラビ）46分 ジャッセム・ガーベル→モハメド・アルマンナイ（アル・シャマル）59分 アクラム・アフィフ→ハシェミ・アルフサイン（アル・アラビ）87分 アフメド・ファティ→ルーカス・メンデス（アル・ワクラ）